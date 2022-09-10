أفضل 12 تطبيق التعديل على الصور للأندرويد

وجود تطبيق التعديل على الصور.. في أي لحظة في أي يوم قد تقوم بتصوير شيء ما، أو بتصوير نفسك أو أحدهم، أو يقوم أحد ما بتصويرك! وجميع تلك الصور قد تراها بحاجة للتعديل، ويكون التعديل على الصور من خلال ضبط الألوان الخاصة بها وضبط الإضاءة، وحتى إنشاءك للتصميمات ودمج الصور، والكتابة على الصور.. وتطبيقات التعديل على الصور التي أحضرتها لك في هذا المقال هي الأفضل من بين تطبيقات التعديل على الصور، وخاصة هذين التطبيقين اللائي سأوصيك بهم في نهاية المقال..تابع لتتعرف على ما يهمك!

أفضل 12 تطبيق التعديل على الصور لأندرويد

وتاليًا سأقترح عليك أفضل التطبيقات للتعديل على الصور

Photoshop Express

هو أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور، يأتي من شركة Adobe ويحتوي على العديد من الأدوات المميزة والتي تقدم أداء حقيقي ومبهر وعالي الجودة، تحتوي نسخته المجانية على مجموعة جيدة من الأدوات الأساسية للتعديل على الصور، كالقص، والكتابة على الصور، وإضافة التأثيرات لونية، وتأثيرات أخرى إضافية فوق طبقة الصورة، وجميع إعدادات الإضاءة الأساسية، وجميع إعدادات الألوان الأساسية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة إطار للصور – بأشكال متعددة – ، وإضافة إلى ذلك أنه لا يضر بجودة الصورة..فهذا ما اعتدنا عليه من تطبيقات شركة Adobe في مجال التصميم والتعديل على الصور.

مميزات

أحد افضل تطبيقات التعديل على الصور.

يقدم أداء قوي ومبهر في التعامل مع الصور.

يحتوي على العديد من الادوات الهامة والأساسية.

يمكن إضافة العديد من التأثيرات الجمالية للصور.

إمكانية إضافة إطار للصور بأكثر من شكل.

يتعامل جيدًا مع جودة الصورة بعد حفظها.

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مطور التطبيق: Adobe السعر: Free

Photo Editor

أحد التطبيقات المعروفة من بين برامج تعديل الصور للأندرويد، ولكنه ليس الأفضل برأيي، قدم العديد من الأدوات..كالكتابة على الصور وإضافة تأثيرات وتعديل الإضاءة والألوان، إلا أنه لا يقدم أفضل جودة! إذ أنه يحتوي على خطوط إنجليزية قليلة وعادية، ولا توجد به خطوط عربية من الأساس، لا يوجد سبب ليجعله تطبيقك الأساسي في التعديل على الصور، إلا أنه يوجد على متجر بلاي ولا يوجد به ضرر اختراق هاتفك، فلا مانع من التجربة.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور

به العديد من الادوات للتعديل على الصور.

يمكن الكتابة على الصور من خلاله.

به العديد من التأثيرات المميزة.

يمكن تعديل الألوان والإضاءه من خلاله.

تحميل التطبيق

السعر: Free

Canva

Canva هو أحد التطبيقات المتعددة المهام، والتي تقدم أفضل جودة والعديد من الأدوات والإمكانات الهامة، حيث بإمكانك من خلاله التعديل على الصور ودعمه لجميع الأدوات الأساسية اللازمة لذلك، ولكن تلك ليست مهمته الوحيدة..فبإمكانك من خلال canva إنشاء سير ذاتية، شعارات، تصميم عروض تقديمية، ملصقات ونشرات إعلانية، والكثير من المميزات في هذا التطبيق، ولكني أنصح به تحديدًا إذا أردت تطبيق لتلك المهام التي ذكرت، وأما التعديل على الصور فهناك تطبيقات مخصصة أكثر لآداءه.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور.

أحد افضل تطبيقات إنشاء العروض التقديمية.

به العديد من الأدوات والإمكانات الهامة والرائعة.

يمكن من خلاله التعديل على ألوان وإضاءة الصور.

يمكن من خلاله إنشاء سير ذاتية وشعارات..إلى أخره.

تحميل التطبيق

مطور التطبيق: Canva السعر: Free

Snapseed

Snapseed هو أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور، يأتي من شركة Google، والتي تعتبر أفضل الشركات في التعامل مع معالجة الصور، ولذلك يأتي ذلك التطبيق بالعديد من الأدوات إن لم يكن كلها! فإذا أردت القص، إزالة أجسام غير مرغوب بها، إضافة تأثيرات، التعديل على الإضاءة والألوان، تعديل المنظور، والكتابة على الصور بشكل رائع وفريد! فسوف تجد كل ذلك في هذا البرنامج، وذلك ما يجعله من أفضل تطبيقات التعديل على الصور للأندرويد، ولكن قد يعيبه فقط أنه لا توجد به إمكانية تراكب ودمج الصور، غير ذلك فلا غبار عليه.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور.

مطور من خلال شركة Google والتي تعتبر الأفضل في معالجة الصور.

به الكثير من الادوات للتعامل مع الصور والتعديل عليها.

يمكن من خلاله إزالة الأجسام غير المرغوب بها.

به العديد من التأثيرات الجميلة.

يمكن التعديل على الإضاءة والألوان بشكلٍ جيد جدًا من خلاله.

يمكن توسيع الصور من خلال أداة “توسيع”.

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السعر: Free

Remini

Remini هو تطبيق ظهر مؤخرًا ليقدم خدمة تحسين جودة الصور على الهاتف للأندرويد، لا يعد من أحد تطبيقات التعديل على الصور بشكلٍ أساسيّ، ولكن من الواجب ذكره بجانب تلك التطبيقات إذ أنه غالبًا يكون تطبيقًا أساسيًا بالنسبة لي بعد الإنتهاء من التعديل على صورة، أو قبل البدء في التعديل عليها! لاستخدامه في تحسين جودتها وإظهار تفاصيلها، وذلك يكون جوهر التعديل على الصورة حينئذٍ.

مميزات

يعد أفضل تطبيق لتحسين جودة الصور للأندرويد.

يمكن تحسين جودة 5 صور في اليوم في النسخة المجانية.

تحميل التطبيق

السعر: Free

Picsart

Picsart هو أحد أكبر التطبيقات في التعديل على الصور وإنشاء تصميمات، حيث يعد تطبيق متكامل في التعديل على الصور، قد أخبرك أنه يقدم نفس مهام الـ photoshop للكومبيوتر – الأساسي منها – ولكن لهاتف الأندرويد! Picsart غني عن التعريف، ولكن دعني أخبرك بما يمكنك فعله من خلاله، حيث يمكن تطبيق كل إعدادات التعديل الصور – الأساسية والثانوية – ، كتعديل الإضاءة والألوان، وتعديل المنظور، والقص، والممحاة لإزالة الاجسام الغير مرغوب بها، وتغيير حجم الصورة، وإضافة تأثيرات، وإمكانية خاصة للتعديل في ألوان الصورة من خلال colour والذي يعد أحد ادوات خيار effects للتأثيرات، وإذا أردت إنشاء تصميم ما من خلال إضافة دمج الصور، فهناك أداة احترافية وفريدة لدمج الصور، حيث تعتمد في عملها على الطبقات؛ فبإمكانك إضافة طبقات لتطبيق الإعدادات على الصور بشكل منفصل أثناء دمجها إذا أردت، وإذا أردت إضافة إطار جانبي أو محيطي للصورة فهذا أمر ممكن من خلال تطبيقpicsart، وبالنسبة للكتابة على الصور..فبالإضافة إلى الخطوط الإنجليزية المميزة، أضاف التطبيق خطوط عربية مؤخرًا –قليلة ولكن مميزة- ، ولكن قد تكون مشكلته الوحيدة أنه يضر بجودة الصورة كلما زادت الإعدادات التي تطبقها عليها من خلاله، وتحديدًا عند إضافة تأثيرات للصورة، ولأجل هذا حاول ألّا تستخدم إلا صور عالية الجودة فلا يكون التأثير على جودتها ملحوظ.

مميزات

أحد أكبر وأضخم تطبيقات التعديل على الصور

به العديد من الأدوات الهامة والأساسية للتعامل مع الصور.

يمكن من خلاله إنشاء تصميمات ودمج للصور.

يمكن من خلاله إزالة الاجسام الغير مرغوب بها من الصور.

يمكنه التعامل مع الإضاءة والألوان في الصور.

به العديد من الخطوط المميزة (إنجليزي وعربي).

تحميل التطبيق

السعر: Free

Pixlr

احتفظ هذا التطبيق بأدواته وإمكاناته بل رفع من جودتها وأداءها في تقديم المهام، يعد من أقدم وأفضل تطبيقات التعديل على الصور للاندرويد، حيث يحتوي على العديد من الأدوات المميزة والفريدة، والتي قد تجدها بشكل مدفوع في التطبيقات الأخرى، كإمكانية تفتيح وتظليل الأجزاء التي تريدها في الصورة بشكل حر وفقًا لما تمرر عليه صابعك، وإمكانية دمج الصور وإنشاء صورة douple exposure بشكل مميز واحترافي وبجودة عالية، وإمكانية حذف الأجسام الغير مرغوب بها في الصورة، وبالتأكيد هناك إمكانية التعديل على الإضاءة والألوان بجميع الأدوات الأساسية لأداء تلك المهام، ويمتاز هذا التطبيق عن غيره بإطارات ذات أشكال مميزة وجميلة جدًا للصور، وإمكانية الكتابة على الصور بخطوط رائعة تقوم بتحميل ما توده منها أثناء تعديلك على الصورة بداخل التطبيق، ويمتاز بعدم إضرار بجودة الصور.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور.

به العديد من الادوات الفريدة والمميزة.

يمكن تفتيح وتظليل الصور بشكل حر من خلاله.

إمكانية دمج الصور وإنشاء douple exposure.

إمكانية حذف الأجسام الغير مرغوب بها.

إمكانية التعديل على الإضاءة والألوان في الصور.

إمكانية الكتابة على الصور بأشكال متعددة.

تحميل التطبيق

السعر: Free

PhotoDirector

يعد من التطبيقات المميزة للتعديل على الصور لاحتواءه على بعض الأدوات المميزة، كإضافة أشكال متحركة على الصورة، وإضافة أشكال متعددة للسماء، فإذا أردت تغيير السماء لشكل مميز وجميل فهذا التطبيق بإمكانه فعل هذه المهمة من أجلك، بالإضافة لذلك أنه يمكنك من التعديل على الإضاءة والألوان من خلال الإعدادات الخاصة بتلك المهام، وإمكانية دمج الصور من خلال خيار إضافة صورة، وقد يعيبه أنه يحتوي على الكثير من عمليات الشراء والكثير من الإعلانات.

مميزات

من أفضل تطبيقات التعديل على الصور.

يحتوي على العديد من الأدوات المميزة.

يمكن إضافة الأشكال المتحركة على الصور.

يمكن تغيير شكل السماء من خلاله.

يمكنه التعديل على الألوان والإضاءة في الصور.

يمكن دمج الصور من خلاله.

تحميل التطبيق

السعر: Free

Prisma

من خلال هذا التطبيق يمكنك إنشاء تأثيرات كرتونية على صورتك، وهذه تعد ميزته الأساسية، وهو يعد أحد تطبيقات التعديل على الصور إذ أنه يُمكنك من التعديل على الإضاءة في الصور بكل الإعدادات الأساسية للتحكم بذلك، أغلب مميزاته يمكنك الحصول عليها بشكل مدفوع، والتي لا أراها تستحق لهذه الدرجة..كحفظ الصور بجودة عالية – والتي لن تكون فارقة بشكل ملحوظ – ، تأثيرات كرتونية إضافية.

مميزات

أحد أهم تطبيقات التعديل على الصور.

به العديد من الأدوات الفريدة.

يمكنه إنشاء تأثيرات كرتونية للصور.

يمكنه التعديل على الإضاءة والالوان في الصور.

تحميل التطبيق

السعر: Free

VSCO

يأتي هذا التطبيق بحزمة جميلة من التأثيرات عالية النقاء والجودة، والتي تقدم شكل جميل وجمالي للصورة، وليست من ذلك النوع الذي يحتوي على الكثير من الإضافات، ولكنها بشكلٍ أساسيّ تخاطب إضاءة الصورة، فإنها تأثيرات مختلفة بإعدادات مختلفة لألوان وإضاءة كلًا منها لإضافة المناسب منه على صورتك، وهناك الإعدادات الأساسية الكاملة للتعديل بشكل يدوي على الإضاءة في الصورة، يمتاز هذا التطبيق أيضًا بعدم تأثيره سلبيًا على جودة الصورة بعد الحفظ.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور

به العديد من التأثيرات الجميلة للصور.

يمكن من خلاله التعامل مع ألوان وإضاءة الصور.

لا يؤثر على جودة الصور.

تحميل التطبيق

مطور التطبيق: VSCO السعر: Free

LightX Photo Editor

من أفضل تطبيقات التعديل على الصور للأندرويد، بل ويعد من أٌقدمها..يقدم هذا التطبيق حزمة كبيرة من الأدوات التي تساعدك في التعديل على الصور، كإضافة تأثيرات، وقطع وقص الصور، وإَضافة ملصقات والكتابة على الصور، وإمكانية تغيير الخلفية لأكثر من شكل متاح بشكل فعلي على التطبيق! وهناك بالتأكيد أدوات التحكم في إضاءة وألوان الصورة والقيام بالتعديل عليهم، وإمكانية تغيير المنظور، وإضافة النصوص على الصورة بأشكال متعددة فريدة وجميلة لإَضافتها على الصورة.

مميزات

أحد أفضل تطبيقات التعديل على الصور

يقدم حزمة كبيرة من الأدوات.

به العديد من الإمكانات للتعديل على الصور.

يمكن إضافة تأثيرات مميزة

يمكن تغيير الخلفية لأكثر من شكل متاح.

يمكن التعامل مع الإضاءة والألوان بشكل جيد.

تحميل التطبيق

السعر: Free

Adobe lightroom

أحد تطبيقات شركة Adobe وأفضلها في التعامل مع الصور، Lightroom يعد أفضل تطبيق للأندرويد للتعامل مع التعديل على الألوان والإضاءة بكامل الأدوات التي يمكنك أن تتحكم بها لأداء تلك المهمة بأفضل جودة وبالإحتفاظ بأعلى جودة، lightroom بالنسبة لي كمصوّر هو تطبيق أساسيّ في التعديل على الصور بشكل يدوي كامل! بل وهناك تأثيرات عالية الجودة وذات تأثير جميل على الصور فقط عند اختيارك للمناسب منها على صورتك، وتوفر الأن ذكاء اصطناعي في التطبيق للتعرف على الصورة واختيار التأثيرات المناسبة لألوانها ومستويات الإضاءة بها وذلك يمكنك الحصول عليه بمقابل شراء النسخة المدفوعة بالإضافة لإعدادات إضافية ومميزة لا يمكنك استخدامها إلا في النسخه المدفوعة كالممحاة وإمكانية تغيير المنظور، ولكنه فريد ومميز في تعامله مع الألوان والإضاءة بكل إعداداتهم الممكنة!

مميزات

حد أفضل وأكفأ تطبيقات التعديل على الصور

أفضل التطبيقات في التعامل مع الإضاءة والألوان.

به العديد من الادوات المميزة.

به جميع الادوات الأساسية للتعامل مع الإَضاءة والألوان في الصور.

يقوم بحفظ الصور بأعلى جودة ممكنة.

به العديد من التأثيرات المميزة.

يمكن إضافة تأثيرات يدويًا والتي تدعي بــ persets.

تحميل التطبيق

مطور التطبيق: Adobe السعر: Free

مجملًا.. يمكنني الإقتراح عليك أن تستخدم تطبيق lightroom كتطبيق أساسيّ في التعديل على الصور، وتطبيق picsart كتطبيق ثانوي، لاحتواءهما معًا على جميع الأدوات والإعدادات والإمكانات التي قد تحتاجها للتعديل على الصور.