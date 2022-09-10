شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرسل إشعارًا آخر لتويتر لإنهاء الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل إيلون ماسك خطابًا ثالثًا إلى تويتر يحاول إنهاء استحواذه على الشركة البالغ 44 مليار دولار، استشهد فريق ماسك القانوني بدفع تعويضات إنهاء الخدمة بملايين الدولارات على تويتر لرئيس الأمن السابق والمبلغ عن المخالفات بيتر زاتكو باعتباره انتهاكًا لاتفاقية الاندماج وسببًا لإنهاء الصفقة.

تم إرسال الرسالة، المؤرخة في 9 سبتمبر، إلى كبير المسؤولين القانونيين في تويتر فيجايا جادي، وتم تضمينها في ملف تويتر الذي تم إنشاؤه مع SEC يوم الجمعة (والذي يمكنك قراءته في الجزء السفلي من هذه المقالة).

في الشهر الماضي تصدّر زاتكو عناوين الصحف باتهامه تويتر بتضليل المستثمرين بشأن عدد الروبوتات على الخدمة والفشل في حذف بيانات المستخدمين، وسوء الممارسات الأمنية من بين أمور أخرى حسبما نقل موقع Digitartlends.

قفز المسك على الاتهامات، مستشهدا بها في خطاب الإنهاء الثاني واستدعى زاتكو للإدلاء بشهادته في الدعوى.

وكان من المقرر خلع زاتكو يوم الجمعة الماضية.

أرسل إيلون ماسك أول خطاب إنهاء له في يوليو، قائلًا إن تويتر ضلله بشأن عدد الروبوتات على منصته، وأن الشركة لن تمنحه الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قراراته الخاصة.

هذا على الرغم من أنه تم منحه حق الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات "firehose" التي تحتوي على كل تغريدة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضى، أن تويتر وافق على دفع ما يقرب من 7 ملايين دولار لزاتكو قبل مغادرته الشركة، فيما يتعلق بتعويض خسره بعد أن تفاوض هو والشركة حول الأجور لأشهر.

يستشهد محامو ماسك بهذا الأمر باعتباره سببًا آخر لعدم تنفيذ صفقته لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

تمنع اتفاقية الشراء تويتر من تقديم أي تعويضات إنهاء الخدمة أو مدفوعات إنهاء الخدمة غير العادية.

وفقًا للصحيفة فإن التسوية ليست غريبة بشكل خاص، نظرًا لأن زاتكو كان مسؤولًا تنفيذيًا ترك الشركة، لكن يبدو أن ماسك لا يوافق. (تذكر الرسالة أيضًا أن ماسك لم يتعلم بشأن اتفاقية الفصل حتى رفعها تويتر إلى المحكمة).

ما إذا كان يُسمح لـ ماسك بالفعل بإنهاء الصفقة هو أمر متروك لمحكمة في ولاية ديلاوير بعد أن قام تويتر بمقاضاة ماسك في يوليو لمحاولة التخلي عن الصفقة.

المستشارة كاثالين ماكورميك قضت بالفعل بأنه سيتم السماح لماسك باستخدام مزاعم زاتكو لدعم قضيته، وأنه سيكون هناك اكتشاف "محدود" للوثائق المتعلقة بتقرير المبلغين عن المخالفات.

في أغسطس قدم ماسك الإشعار الثاني بالإنهاء، مستشهداً بالتقارير الأصلية.