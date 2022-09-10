شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه سماعة Meta Quest Pro الجديدة من فيس بوك.. ومتى يتم إطلاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بوز بوسورث كبير مسؤولي التكنولوجيا فى ميتا، أن سماعة Meta’s Quest Pro ، والتي من المتوقع إصدارها في أكتوبر في حدث Meta Connect ، تركز على الإنتاجية وليس الألعاب.

تم تصميم Meta Quest Pro ، المعروف أيضًا باسم Project Cambria ، ليعمل كجهاز كمبيوتر محمول أكثر من كونه وحدة تحكم في الألعاب.

أوضح بوز، ردا على أسئلة على حسابه بموقع إنستجرام، أنه جهاز مختلف تمامًا عن سماعة الرأس Quest ، حيث يكلف أكثر بشكل كبير ويحتوي على مجموعة ميزات أكبر موجهة نحو المحترفين. من المخطط أن تكون سماعة رأس تستخدم للعمل حسبما نقل موقع Digitartlends.

تم تصميم Meta Quest Pro ، المعروف أيضًا باسم Project Cambria ، ليعمل كجهاز كمبيوتر محمول أكثر من كونه وحدة تحكم في الألعاب.

في سؤال حول كيفية تأثير سماعة ميتا القادمة على السوق ، أوضح بوز أنه جهاز مختلف تمامًا عن سماعة الرأس Quest ، حيث يكلف أكثر بشكل كبير ويحتوي على مجموعة ميزات أكبر موجهة نحو المحترفين. من المخطط أن تكون سماعة رأس تستخدم للعمل.

عند التعمق أكثر في الموضوع ، طرح سؤال آخر كم من الوقت سيمضي قبل أن يكون من الممكن قضاء يوم كامل في العمل في الواقع الافتراضي وسئل على وجه التحديد عن الترميز ، الأمر الذي يتطلب النظر إلى النوافذ المليئة بالنص وإدخال المعلومات بدقة على لوحة المفاتيح.

أجاب بوز أن هذا ممكن بالفعل الآن لبعض الأشخاص ولكن هناك تباينًا كافيًا أنه من الأفضل توقع التحسن بمرور الوقت بدلاً من الحل الأمثل في البداية.

دقة النص وسهولة واجهة المستخدم والتعديلات على حدة العين والتباعد ، بالإضافة إلى مدى راحة سماعة الرأس بعد ساعات من الاستخدام ، كلها تلعب دورًا.

هذا يعني أن Quest Pro قد لا يكون بديلاً كاملاً للكمبيوتر المحمول ، على الأقل ليس للجميع. يبدو أن التركيز سيكون على الشاشات الافتراضية والتكامل في مساحات العمل ذات الواقع المختلط للاجتماعات مع أعضاء الفريق البعيدين.

أعرب بوز عن سعادته بشأن ما هو وشارك في أن العرض التوضيحي الأخير الذي شاهده كان أحد المعالم البارزة في حياته المهنية.

كما تم تقديم تحديث عن حالة بعض تقنيات ميتا المتقدمة. على سبيل المثال ، لا ينبغي توقع وجود وحدة تحكم في المعصم في Meta Connect وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به على هذا الجهاز.

أوضح بوسورث أن مستشعرات العمق باهظة الثمن ، من حيث الوزن والنفقات ، وليس من المنطقي استخدامها عندما يمكن تحقيق نفس الشيء باستخدام معالجة الصور في Meta.

تطرق Boz أيضًا إلى صوت التوصيل العظمي ، والذي لا يعمل بشكل جيد بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يقترحون أن مكبرات الصوت ستكون هي الحل لـ Quest Pro.

كانت هناك أيضًا تساؤلات حول عدم وجود الأرجل والذراعين في صور Meta الرمزية ويبدو أنه من السهل جعلها تبدو مناسبة للآخرين ولكن ليس لمالك تلك الأطراف.

كانت الإجابة على سؤال بعيد المنال حول ما إذا كانت نظارات الواقع المعزز ستحل محل الهاتف الذكي أمرًا مثيرًا للاهتمام. أجاب بوز أن الجهاز القابل للارتداء المريح والأنيق طوال اليوم سيحل محل الهاتف ، لكن نظارات الواقع المعزز مثل هذه "طرق بعيدة".