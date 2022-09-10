شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستطلع آراء المستخدمين لاختيار موقع شاحن السوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك تسلا أكثر من 35000 شاحن فائق في جميع أنحاء العالم ، ولكن يمكن أن يكون لغزًا حول كيفية اختيار المواقع بالضبط، لكن حاليا عبر استطلاع جديد على Twitter ، تطلب الشركة من الجمهور إخبارها بالمكان الذي يريدون تثبيت الشاحن التوربيني القادم فيه ، حسبما أفاد موقع TechCrunch.

بعض المواقع الأكثر طلبًا هي الأقل الوصول إليها ، بما في ذلك المتنزهات الوطنية الأمريكية وجزيرة فانكوفر وهاواي وألاسكا.

وإذا كنت قد زرت كولومبيا البريطانية من قبل ، فستلاحظ وجود الكثير من سيارات Tesla EVs تتجول ، ولكن لا يوجد سوى زوج من محطات Supercharger في Vancouver Island في Victoria و Nanaimo.

وبالمثل هناك محطة واحدة فقط في ألاسكا في سولدوتنا ، ومنشأة وحيدة مكونة من ستة فتحات في هونولولو.

سيكون من المنطقي أيضًا تثبيت Superchargers في بوابات الحديقة الوطنية الموجودة غالبًا في المناطق النائية وفقا لما نقله موقع Engadget.

تمتلك Tesla 1469 موقعًا لشاحن السوبر في الولايات المتحدة ، مع اختلاف عدد نقاط الشحن على نطاق واسع لكل محطة.

ومع ذلك فقد تأخر نمو المحطة عن مبيعات Tesla EV - نمت الأخيرة بنسبة 87 بالمائة في عام 2021 ، لكن تركيبات Supercharger زادت بنسبة 35 بالمائة فقط.

قد تصبح هذه مشكلة أكبر قريبًا ، حيث قالت الشركة إنها ستفتح شبكة Supercharger الخاصة بها للمركبات غير Tesla.