شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تسعى لعقد شراكة استراتيجية مع آبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك أن شركته تدير محادثات مع شركة آبل للتعاون في المجالات التقنية حسبما نقلت RT.

وأشار موسك في تغريدة له على "تويتر" إلى أن " فريق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink أجروا محادثات واعدة مع ممثلي شركة آبل بهدف تقديم الخدمات لمستخدمي هواتف iPhone 14 الجديدة".

ونوه مؤسس شركة "سبيس إكس" " بأن الاتصال بين الفضاء والهاتف الذكي سيعمل بشكل أفضل إذا تم تكييف الأجهزة والبرامج الخاصة بالجهاز مع الإشارات القادمة مباشرة من الأقمار الصناعية".

وتبعا للخبراء فإن شركة آبل تنوي تفعيل ميزة "طلب النجدة" SOS في هواتف آيفون الجديدة في الولايات المتحدة في كندا، وستستطيع تسلم الهواتف إرسال إشارات النجدة عبر الأقمار الصناعية في حال عدم توفر الاتصال مع الشبكات المحمولة.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن ميزة SOS في هواتف iPhone 14 الجديدة ستعمل من خلال نقل البيانات بالاعتماد على أقمار Globalstar الصناعية التي تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد كشفت مؤخرا عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة الذكية التي ضمت هواتف iPhone 14 الجديدة وساعات ذكية قادرة على العمل مع خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.