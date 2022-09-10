شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل التصويت على مشروع قانون يسمح للمنافذ الإخبارية بالتفاوض مع Big Tech والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا مخططًا يهدف إلى السماح للمؤسسات الإخبارية بكسب المزيد من الإيرادات من شركتى جوجل وفيس بوك.

وقالت الراعية لمشروع القانون السناتور ايمي كلوبوشار "اليوم عقدنا على مشروع القانون في اللجنة القضائية جزئيا بسبب خروج زميل وكنا بحاجة الى تصويته على تعديل واحد"، "أخطط بشكل كامل للمضي قدما في مشروع القانون."

وقال مؤيدو مشروع القانون إنه من الضروري ضمان حصول المؤسسات الإخبارية ، التي كافحت لتحقيق أرباح في السنوات الأخيرة، على حصة عادلة من عائدات الإعلانات من Google و Facebook من خلال السماح لها بالتجمع معًا للتفاوض بشكل جماعي مع شركات التكنولوجيا.

وعلى عكس مشاريع القوانين الأخرى التي تهدف إلى كبح جماح التكنولوجيا الكبيرة ، تعارض بعض المجموعات التقدمية هذا الإجراء، بما في ذلك المعرفة العامة والسبب المشترك وتقارير المستهلك.

وانضمت المجموعات إلى خطاب ينتقد الإجراء لأنه، من بين أمور أخرى، "يفضل المذيعين الكبار مثل News Corp وSinclair وiHeart وComcast / NBCU على أي شكل آخر من أشكال الصحافة ، ويقوض الهدف المعلن لمساعدة الأخبار المحلية. "