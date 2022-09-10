شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتوقف عن بيع هذا الإصدار من ساعاتها الذكية.. هل تمتلكه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد كشف النقاب عن الجيل التالي من ساعات أبل ، قام عملاق التكنولوجيا بإزالة إصدار Series 3 من متجره على الإنترنت، ففي مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) 2022 ، أكدت شركة أبل أن Watch Series 3 لن تدعم watchOS 9 والآن أصبح رسميًا إزالة أبل Series 3 من متجرها عبر الإنترنت.

وذكر التقرير أن أجهزة الساعات الذكية تبدأ في المعاناة بشكل عام بعد حوالي ثلاث سنوات ، وأن Series 3 أطلقت لأول مرة منذ خمس سنوات في عام 2017، وفي ذلك الوقت ، كانت أول ساعة أبل Watch تدعم اتصال LTE - وهو إنجاز هائل في وقت كانت فيه عدد قليل من الساعات الذكية قادرة على إجراء مكالمات مباشرة من المعصم.

وذكر تقرير حديث أيضًا أن تحديث برنامج watchOS 9 غير متوافق مع أبل Watch Series 3، وفي الوقت نفسه ، ستبدأ أبل Watch Series 8 التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا وساعة أبل Watch SE الجديدة، وبدعم من watchOS 9 ، تتوفر أبل Watch Series 8 و أبل Watch SE للطلب الآن ، مع توفرها اعتبارًا من 16 سبتمبر.

وتتميز أبل Watch Series 8 بشاشة شبكية كبيرة تعمل دائمًا وكريستال أمامي قوي ومقاوم للتشقق.