تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لوحدات تحكم Xbox Series X | S.. اعرف مميزاته

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت تحديثا جديدا لبرنامج النظام لوحدات تحكم الألعاب Xbox Series X و S، ويضيف التحديث الجديد ميزة دردشة جماعية إلى جانب خيار لاستخدام اللقطات داخل اللعبة التي يشاركها الأصدقاء.

وستدعم Xbox Series X و S الآن أداة جديدة لمنع الضوضاء في الدردشة الجماعية التي ستسمح للاعبين بتقليل الضوضاء غير المرغوب فيها مثل تنفس الميكروفون ونقرات وحدة التحكم وحتى موسيقى الخلفية الخفيفة.

وبصرف النظر عن هذا، سيضيف التحديث الأخير أيضًا خيارًا جديدًا للقطات المشتركة من الأصدقاء، وسيكون لدى المستخدمين الآن خيار القفز مباشرة إلى لعبة أثناء مشاهدتهم لقطات شاشة داخل اللعبة أو مقاطع شاركها أصدقاؤهم، ولقد اجتازت هذه الميزات الجديدة بالفعل الاختبار الداخلي وستكون متاحة لوحدات التحكم عبر التصحيح الجديد.

تحديث جديد لـ Xbox Series X | S: ميزة قمع ضوضاء الدردشة الجماعية يمكن للمستخدمين تمكين ميزة الدردشة الجماعية أو تعطيلها من الخيارات الموجودة في القائمة المنسدلة المتوفرة في علامة التبويب الأطراف والدردشات والتي يمكن العثور عليها بالنقر فوق الزر دليل Xbox، وتمت إضافة خاصية منع الضوضاء مؤخرًا إلى العديد من الأنظمة الأساسية مثل Discord التي قامت Microsoft بدمجها مؤخرًا مع وحدات التحكم.

وتمتلك Nvidia أيضًا خاصية منع الضوضاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسمى RTX Voice، وهذه الميزة مفيدة جدًا للألعاب مثل Call of Duty: Warzone وألعاب الحركة الأخرى حيث يكون الوعي بالتأثيرات الصوتية أمرًا بالغ الأهمية، وتساعد ميزة قمع الضوضاء في تصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها للاعبين للتركيز على محيطهم داخل اللعبة.

وإلى جانب منع الضوضاء في الخلفية، أضاف التحديث الأخير أيضًا طريقة جديدة لمستخدمي وحدة تحكم Xbox للانتقال مباشرةً إلى لعبة من لقطات الشاشة والتسجيلات التي شاركها أصدقاؤهم، ومع ذلك، لكي تعمل هذه الميزة، يتعين على المستخدمين امتلاك اللعبة ويمكنهم الضغط على خيار التشغيل الجديد على اللقطات والتسجيلات للانتقال مباشرة إلى اللعبة.