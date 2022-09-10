شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير مهندسي "ميتا": لا أحد فى "فيس بوك" يعرف مكان حفظ بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثائق المحكمة أن واحدًا من اثنين من كبار مهندسي "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك، عندما استجوب حول كيفية تخزين شركة التواصل الاجتماعي لبيانات مستخدميها وتتبعها، قال إنه لا يعتقد أن موظفًا واحدًا يمكنه تجميع جميع بيانات أي مستخدم ، وفقًا لتقرير موقع The Intercept.

ويحمل المهندس المخضرم اسم Eugene Zarashaw وعمل كمدير هندسي في Meta، ويتمتع بخبرة تزيد عن 9 سنوات وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، والآخر هو ستيفن إليا ، الذي يقول ملفه الشخصي على LinkedIn إنه مدير هندسة برمجيات يتمتع بخبرة 11 عامًا في فيس بوك.

وتم الاستجواب في مارس 2022 خلال جلسة استماع للمحكمة تتعلق بفضيحة Cambridge Analytica لعام 2018، وعلى الرغم من استجواب المهندسين في مارس ، تم فتح محضر جلسة المحكمة مؤخرًا فقط ، وفقًا للتقرير.

وقاد الاستجواب دانيال جاري ، وهو خبير تقني عينته المحكمة، رغب "غاري" في معرفة مكان حفظ بيانات المستخدم بالضبط بين "حوالي 55 نظامًا فرعيًا على Facebook"، وبحسب ما ورد قال غاري: "أحاول فقط أن أفهم في المستوى الأساسي من هذه القائمة ما نبحث عنه".

وأجاب يوجين زاراشو: "لا أعتقد أن هناك شخصًا واحدًا يمكنه الإجابة على هذا السؤال، سيستغرق الأمر جهدًا جماعيًا كبيرًا حتى نتمكن من الإجابة على هذا السؤال "، وعندما سئل عن كيفية تتبع فيس بوك لكل جزء من البيانات المرتبطة بحساب مستخدم معين ، شعر Zarashaw بالحيرة مرة أخرى:" سوف يتطلب الأمر فرقًا متعددة على جانب الإعلان لتعقب - أين تتدفق البيانات بالضبط، سأندهش إذا كان هناك شخص واحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال الضيق بشكل قاطع "