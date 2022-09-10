شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 وiPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التي طال انتظارها في 7 سبتمبر في حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.



وخلف iPhone 13 ، يأتي iPhone 14 مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوي الهاتف الذكي على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، من ناحية أخرى ، يحزم الإصدار Pro أحدث شرائح الشركة A16 Bionic ويتميز بشاشة تعمل دائمًا مع درجة على شكل حبة تسمى Dynamic Island.





iPhone 14الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED



المعالج: A15 Bionic



مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB



دعم الشحن اللاسلكي: نعم.



دعم الشحن السريع: نعم



الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide



الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP



نظام التشغيل: iOS 16



الوزن : 172 جراما



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2556 x 1179) OLED المعالج: A16 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 128GB, 512GB, 256GB, 1TB



دعم الشحن اللاسلكي: نعم.



دعم الشحن السريع: نعم



الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48MP main camera, 12MP urtlawide camera, 12MP telephoto camera



الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP



نظام التشغيل: iOS 16



الوزن: 206 جرامات