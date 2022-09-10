شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 وiPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر
وخلف iPhone 13 ، يأتي iPhone 14 مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوي الهاتف الذكي على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، من ناحية أخرى ، يحزم الإصدار Pro أحدث شرائح الشركة A16 Bionic ويتميز بشاشة تعمل دائمًا مع درجة على شكل حبة تسمى Dynamic Island.
iPhone 14الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 172 جراما
iPhone 14 Pro
الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2556 x 1179) OLED
المعالج: A16 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 128GB, 512GB, 256GB, 1TB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48MP main camera, 12MP urtlawide camera, 12MP telephoto camera
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن: 206 جرامات