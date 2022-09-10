علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 وiPhone 14 Pro

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التي طال انتظارها في 7 سبتمبر في حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.
 

وخلف iPhone 13 ، يأتي iPhone 14 مع نفس مجموعة شرائح A15 Bionic، حيث يحتوي الهاتف الذكي على شاشة OLED Super Retina ويعمل بنظام التشغيل iOS 16، من ناحية أخرى ، يحزم الإصدار Pro أحدث شرائح الشركة A16 Bionic ويتميز بشاشة تعمل دائمًا مع درجة على شكل حبة تسمى Dynamic Island.


iPhone 14الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED


المعالج: A15 Bionic


مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB


دعم الشحن اللاسلكي: نعم.


دعم الشحن السريع: نعم


الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide


الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP


نظام التشغيل: iOS 16


الوزن : 172 جراما

 

 


iPhone 14 Pro

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2556  x 1179) OLED

المعالج: A16 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 128GB, 512GB, 256GB, 1TB


دعم الشحن اللاسلكي: نعم.


دعم الشحن السريع: نعم


الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48MP main camera, 12MP urtlawide camera, 12MP telephoto camera


الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP


نظام التشغيل: iOS 16


الوزن: 206 جرامات

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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