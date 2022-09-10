شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تدفع تويتر 7 ملايين دولار "للمبلغين عن المخالفات" لالتزام الصمت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى محامي إيلون ماسك أن شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" وافقت على دفع 7 ملايين دولار لـ"بيتر زاتكو" أحد "المبلغين عن المخالفات" ورئيس أمن الشبكات بتويتر للالتزام الصمت بشأن المشكلات التشغيلية داخل تويتر، حيث تم تقديم هذه الادعاءات من قبل محامي إيلون ماسك خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي، قبل معركة المحكمة القادمة بين تويتر و إيلون ماسك، لفشلهم في إكمال صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير "بلومبرج"، فإن الصفقة التي وافق عليها "زاتكو" مع تويتر لم تسمح له بالتحدث علنًا عن هذه القضايا، في حين أنه سيكون حراً في التصرف كمبلغ عن المخالفات الحكومية.

وسُمح لماسك باستخدام ادعاءات "زاتكو" في محاكمته التي استمرت خمسة أيام ضد تويتر والتي من المقرر عقدها في أكتوبر القادم، ويعتقد ماسك أن تويتر أخطأ في تمثيل عدد الحسابات المزيفة على منصته مما دفعه إلى عدم المضي قدمًا في عملية الاستحواذ.

انخرط تويتر والمدير التنفيذي لشركة تسلا في معركة قانونية منذ أن أعلن الملياردير الانسحاب من الصفقة في يوليو، ورفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بعد إعلانه، بينما عارض ماسك الخدمة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة لمدة خمسة أيام في 17 أكتوبر القادم، بينما يريد ماسك الخروج من الصفقة ، طلب تويتر من المحكمة أن تأمر الملياردير بشراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه.