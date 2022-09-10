شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بساعات Watch Series 8 تصل لإصدارات Watch 4 والنسخ الأحدث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حدث إطلاق Apple Watch Series 8 ، كشف عملاق التكنولوجيا عن ميزة جديدة لوضع الطاقة المنخفضة تسمح للجهاز القابل للارتداء بمضاعفة عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل بعض الوظائف.

الميزة الجديدة لن تقتصر على أحدث الأجهزة ، حيث قالت شركة آبل خلال العرض التقديمي إن وضع الطاقة المنخفضة قادم إلى "السلسلة 4 وما بعدها" مع watchOS 9 ، والذي يتم إطلاقه في 12 سبتمبر.

ويعمل وضع الطاقة المنخفضة على توفير عمر البطارية من خلال إلغاء تنشيط بعض الميزات مثل الشاشة التي تعمل دائمًا وبدء التمرين تلقائيًا ورسائل صحة القلب والمزيد ، مع الحفاظ على وظيفة اكتشاف السقوط ومراقبة النشاط.

ولم تذكر الشركة ما إذا كان الوضع سيكون فعالاً على الأجهزة القديمة كما تدعي أنه سيكون على Series 8 و Apple Watch Urtla، وبدعم من watchOS 9 ، تتوفر Apple Watch Series 8 و Apple Watch SE للطلب الآن ، مع توفرها اعتبارًا من 16 سبتمبر.

وتتميز Apple Watch Series 8 بشاشة شبكية كبيرة تعمل دائمًا وكريستال أمامي قوي ومقاوم للتشقق.