شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن فصل موظف من العمل لاستخدامه تطبيق BeReal؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محامي بريطاني من أن استخدام تطبيق التواصل الإجتماعي "BeReal" خلال ساعات العمل، يمكن أن يؤدي إلى فصل الموظف، موضحًا أن فكرة عمل التطبيق القائمة على إرسال تنبيه يطالب المستخدمين بالتقاط صور فورية لهم خلال مدة زمينة أقصاها دقيقتين يمكن أن يؤدي كشف معلومات خاصة حساسة فيما يتعلق بأمان المستخدمين الرقمي.

وأوضح "لجين هاريسون" رئيس قانون العمل في "Richard Nelson LLP"، وهي شركة وطنية للمحامين في إنجلترا، أنه عند ظهور هذا التنبيه بينما يكون المستخدم في العمل، فإنه يخاطر بتحميل معلومات حساسة مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، أو ربما "مكالمات زووم" الخاصة بالعمل دون أن يدرك ذلك.

وحذر المحامي من أن التطبيق قد يمثل خطرًا محتملاً على العمل، وقال: "يمكن تصنيف القيام بذلك على أنه انتهاك للسرية وقد يواجه العمال إجراءات تأديبية نتيجة لذلك"، مضيفا: "لقد ارتفعت شعبية BeReal نظرًا لمدى عدم تصفيتها مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لكن من المهم مراعاة المخاطر أولاً قبل إرسال صورة سريعة في العمل".

وأشار: "على سبيل المثال، يمكن أن تنتهك قواعد شركتك من خلال مشاركة المعلومات على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، حتى لو كانت في خلفية الصورة فقط".

وفي نفس السياق غرد أحد المستخدمين قائلاً :"BeReal أرجو منك أن تبدأ في اختيار أوقات النشر عندما لا أكون في مكتب توجد به مستندات حساسة للغاية "، إذا انتهى بك الأمر إلى مشاركة رسائل البريد الإلكتروني السرية للشركة أو الأفراد في العمل، فيمكن لمستخدمي BeReal الآخرين تكبير الصور ومشاهدتها.

ولدى معظم الشركات قواعد معمول بها بشأن انتهاك السرية سواء في سياستها التأديبية أو كتيب الموظفين، نظرًا لأن خصوصية البيانات لها أهمية قصوى، فقد يؤدي أي خرق إلى عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إنهاء العمل.