شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر أيفون حول العالم.. الولايات المتحدة الأرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت سلسلة iPhone 14 رسمية الآن على مستوى العالم، حيث تأتي سلسلة iPhone الجديدة بأربعة إصدارات بما في ذلك - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وتمامًا مثل معظم أجهزة iPhone التي تم إطلاقها حتى الآن ، فإن أسعار سلسلة iPhone 14 أعلى نسبيًا في عدد من الدول مقارنة بدول أخري.

ومن ناحية أخرى، أبقت أبل سعر iPhone 14 مشابهاً إلى حد ما لهاتف iPhone 13 في الولايات المتحدة ، لكنها رفعت السعر بشكل مفرط في بعض الأسواق العالمية، وبحسب موقع 9to5mac الامريكى، فقد تم الحصول على بحث أجرته Nukeni وهي منصة أبحاث سوقية، حيث تقوم Nukeni كل عام بتحديث ترتيبها بناءً على أسعار iPhone التي تم الحصول عليها من موقع Apple على الويب لكل بلد. تختلف الأسعار حسب العملة المحلية وكذلك الضرائب المحلية في كل بلد.

وفيما يلي نعرض نظرة سريعة على تكلفة سلسلة iPhone 14 في البلدان الأخرى والدول التي تقدم الجهاز بسعر أرخص نسبيًا:

أيفون 14 نسخة 128 جيجا بايت الولايات المتحدة 829.00 دولار أمريكي

اليابان 831.29 دولار أمريكي

الصين 862.22 دولار أمريكي

الإمارات العربية المتحدة 925.39 دولار أمريكي

المملكة المتحدة 976.25 دولار أمريكي

ألمانيا 998.71 دولار أمريكي

الهند 1،002.19 دولار أمريكي

فرنسا 1018.70 دولار أمريكي

المجر 1،133.52 دولار أمريكي

البرازيل 1،458.51 دولار أمريكي

تركيا 1699.68 دولار أمريكي

iPhone 14 Plus نسخة 128 جيجا بايت الولايات المتحدة 929.00 دولار أمريكي اليابان 935.38 دولار أمريكي كوريا الجنوبية 974.70 دولار أمريكي الصين 1،005.95 دولار أمريكي الإمارات العربية المتحدة 1034.30 دولار أمريكي أستراليا 1،065.20 دولارًا أمريكيًا المملكة المتحدة 1،091.24 دولار أمريكي كندا 1،096.89 دولار أمريكي الهند 1،127.62 دولار أمريكي ألمانيا 1،148.66 دولار أمريكي فرنسا 1،168.66 دولار أمريكي المجر 1،259.47 دولار أمريكي السويد 1،259.58 دولار أمريكي البرازيل 1650.45 دولار أمريكي تركيا 1919.00 دولارًا أمريكيًا

أيفون 14 برو نسخة 128 جيجا الولايات المتحدة 999.00 دولار أمريكي اليابان 1039.46 دولار أمريكي كوريا الجنوبية 1،119.10 دولار أمريكي كندا 1،121.78 دولار أمريكي الصين 1،149.68 دولار أمريكي الإمارات العربية المتحدة 1170.42 دولار أمريكي سنغافورة 1173.54 دولارًا أمريكيًا المملكة المتحدة 1،263.73 دولار أمريكي ألمانيا 1،298.62 دولار أمريكي فرنسا 1،328.61 دولار أمريكي التشيك 1،365.72 دولار أمريكي الدنمارك 1411.41 دولار أمريكي المجر 1435.80 دولار أمريكي الهند 1629.34 دولار أمريكي البرازيل 1،823.19 دولار أمريكي تركيا 2،193.15 دولار أمريكي



أيفون 14 برو ماكس نسخة 128 جيجا بايت أيفون 14 برو ماكس نسخة 128 جيجا بايت الولايات المتحدة 1،099.00 دولار أمريكي اليابان 1،146.35 دولار أمريكي كندا 1239.62 دولار أمريكي كوريا الجنوبية 1،272.25 دولار أمريكي الإمارات العربية المتحدة 1،279.30 دولار أمريكي أستراليا 1،285.41 دولار أمريكي الصين 1،291.82 دولار أمريكي سويسرا 1330.29 دولارًا أمريكيًا المملكة المتحدة 1،383.28 دولار أمريكي ألمانيا 1450.23 دولار أمريكي المكسيك 1،451.40 دولار أمريكي إسبانيا 1470.24 دولار أمريكي فرنسا 1480.25 دولار أمريكي المجر 1،593.87 دولار أمريكي الهند 1،756.44 دولار أمريكي البرازيل 2،000.42 دولار أمريكي تركيا 2413.87 دولار أمريكي