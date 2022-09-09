شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسودة قواعد الاتحاد الأوروبي تستهدف الأجهزة الذكية ذات مخاطر الأمن السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لوثيقة المفوضية الأوروبية الأخيرة، سيتعين على الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز الامتثال لقواعد الأمن السيبراني الصارمة للاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بالتغريم أو الحظر من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت المخاوف بشأن هجمات الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة بعد حوادث بارزة من قراصنة يلحقون الضرر بالأعمال التجارية ويطالبون بفديات ضخمة، وسيعلن المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي عن اقتراحه المعروف باسم قانون المرونة الإلكترونية في 13 سبتمبر، ومن المرجح أن يصبح قانونًا بعد مدخلات من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن القواعد يمكن أن تخفض تكلفة الحوادث السيبرانية للشركات بما يصل إلى 290 مليار يورو (289.8 مليار دولار) سنويا مقابل تكاليف الامتثال بنحو 29 مليار يورو، وقالت الوثيقة إنه سيتعين على الشركات المصنعة تقييم مخاطر الأمن السيبراني لمنتجاتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح المشكلات.

وسيتعين على الشركات إخطار وكالة الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي ENISA بالحوادث في غضون 24 ساعة بمجرد أن تكون على دراية بالمشكلات ، واتخاذ تدابير لمعالجة المشاكل، وسيُطلب من المستوردين والموزعين التحقق من أن المنتجات تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه إذا لم تمتثل الشركات ، فيمكن لسلطات المراقبة الوطنية "حظر أو تقييد إتاحة هذا المنتج في السوق الوطنية ، أو سحبه من هذا السوق أو سحبه"، ويمكن أن يؤدي انتهاك القواعد إلى تكبد الشركات غرامات تصل إلى 15 مليون يورو أو ما يصل إلى 2.5٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية ، أيهما أعلى ، مع غرامات أقل للمخالفات الأقل خطورة.