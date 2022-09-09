شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. إطلاق أول صاروخ خاص "Conestoga 1" من تكساس في 9 سبتمبر 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم 9 سبتمبر مرور 40 عاما على إطلاق صاروخ "Conestoga 1"، والذى يعد أول صاروخ ممول من القطاع الخاص يصل إلى الفضاء، حيث إنطلق من ولاية تكساس بالولايات المتحدة في 9 سبتمبر 1982، وتم إطلاق الصاروخ من مزرعة ماشية في تكساس، وفقاً لموقع space.

و تم تصميم صاروخ Conestoga 1 بواسطة شركة "Space Services Inc" الأمريكية، وتم بناؤه من قطع غيار صواريخ أخرى، سميت على اسم نوع من العربات المغطاة التي كانت تستخدم لنقل المستوطنين الأمريكيين غربًا إلى الحدود الجديدة خلال القرن التاسع عشر.

وانطلق الصاروخ البالغ طوله 36 قدمًا من منشأة إطلاق خاصة في جزيرة "ماتاجوردا" بولاية تكساس وطار لمدة 10 دقائق ونصف، حيث وصل إلى ارتفاع 195 ميلاً وأصبح أول صاروخ ممول من القطاع الخاص يصل إلى الفضاء.

كانت الحمولة الوحيدة على متن السفينة عبارة عن 40 جالونًا من الماء، والتي لم تخدم الكثير من الأغراض العلمية، ولكن تم إخراجها من الصاروخ على ارتفاع أعلى لتكون بمثابة علامة بصرية حتى تتمكن أطقم الأرض من المشاهدة.