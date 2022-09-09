شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تصادر 30 مليون دولار من العملات المشفرة من قراصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة التحليلات المشفرة Chainalysis إن الولايات المتحدة صادرت أكثر من 30 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية Lazarus من لعبة Axie Infinity الشهيرة على الإنترنت.

وقالت الشركة في مدونة أنها لعبت دورًا في التعافي مع تطبيق القانون الأمريكي ومنظمات التشفير الأخرى ، دون تسميتها، في أول استرداد لعملة مشفرة مسروقة من قبل مجموعة قرصنة في كوريا الشمالية.

ولم ترد شيناليسيس وبعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق، ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على طلب للتعليق، وقال تشيناليسيس إن المضبوطات تمثل حوالي 10٪ من إجمالي الأموال المسروقة في مارس من رونين نتوورك ، وهي سلسلة جانبية تم إنشاؤها من أجل لعبة اللعب من أجل الربح Axie Infinity.

وقال رونين في مارس إن المتسللين سرقوا حوالي 615 مليون دولار من العملات المشفرة، وقال تشيناليزيس: "نقدر أنه حتى الآن في عام 2022 ، سرقت الجماعات المرتبطة بكوريا الشمالية ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة من بروتوكولات DeFi". كان يشير إلى بروتوكولات التمويل اللامركزية ، وهو مصطلح شامل للخدمات المالية المقدمة على سلاسل الكتل العامة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو عقوبات على خلاط العملات الافتراضية Blender ، قائلة إنه تم استخدامه في عملية غسيل الأموال لسرقة Axie Infinity.