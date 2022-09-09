شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الحجز المسبق لهواتف أيفون 14 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت سلسلة iPhone 14 رسمية الآن على مستوى العالم، حيث تأتي سلسلة أيفون الجديدة بأربعة إصدارات بما في ذلك - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وتمامًا مثل معظم أجهزة iPhone التي تم إطلاقها حتى الآن ، فإن أسعار سلسلة iPhone 14 أعلى نسبيًا في عدد من الدول.

ومع دقات الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، أصبحت سلسلة هواتف أيفون جاهزة للحجز المسبق عبر الموقع الرسمي لشركة أبل، حيث يمكن لأولئك الذين يريدون هاتفًا التسابق لتقديم طلباتهم ثم الانتظار لمدة أسبوع أو نحو ذلك لاستلام الهاتف الجديد، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته عن الحجز المسبق لهواتف أيفون كما يلى:

- متى يتم شحن iPhone الجديد؟ سيتوفر iPhone 14 و 14 Pro و 14 Pro Max للشحن وفي المتاجر يوم الجمعة التالي ، 16 سبتمبر، ولن يتم شحن iPhone 14 Plus حتى يوم الجمعة 7 أكتوبر.

كيفية طلب ايفون جديد مسبقًا 1. قم بإنشاء أو التحقق من حسابك في متجر Apple الآن

يُنصح بالتحقق من الحساب الذي تستخدمه لإجراء عمليات شراء مع Apple الآن، فلا تريد أن تجد أنك بحاجة إلى إدخال بطاقة ائتمان جديدة أو عنوان تسليم بديل عندما تحاول طلب iPhone، و لا تتأخر لأن Apple من المرجح جدًا أن تجعل Apple Store في وضع عدم الاتصال قبل إطلاق المنتج - لذلك لن تتمكن من إجراء أي تعديلات على حسابك.

كيفية التحقق من حساب Apple الخاص بك

- قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بك أو اللمس أو Face ID.

- تحقق مما إذا كان عنوان التسليم لا يزال صحيحًا.

- تحقق مما إذا كانت بطاقة الائتمان الحالية مدرجة كطريقة الدفع.

2. ابحث عن iPhone الذي تريده واستعد للطلب المسبق

- ابحث عن iPhone الذي تريده على موقع Apple الإلكتروني ، ويمكنك الانتقال إلى صفحة الطلب المسبق للاستعداد لـ iPhone 14 ذات الصلة عبر عرض الأسعار.

- اختر جهاز iPhone الذي تريده بالضبط: الطراز ، واللون ، والتخزين ، إذا كان لديك هاتف تريد استبداله.

- اختر الآن خيارات الدفع - سواء كنت تريد الدفع مقدمًا أو على دفعات شهرية.

- أضف AppleCare + إذا كنت ترغب في ذلك.

- انقر الآن على الاستعداد للطلب المسبق

- في الصفحة التالية ، تقدم لك Apple خيار إضافة المزيد من الملحقات ، وتأكيد معلومات الدفع (ستقوم Apple بالتحقق من بطاقتك عن طريق تغييرها $ / £ 0) ، وإدخال معلومات الاتصال ، والموافقة على الشروط.

- بمجرد الانتهاء من كل هذه الخطوات ، انقر فوق حفظ معلومات الطلب المسبق الخاصة بك.

- لا تقلق، لن يتم تحصيل رسوم منك حتى تكمل طلبك المسبق في يوم الطلب المسبق.