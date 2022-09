شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حاجات موجودة في أيفون 14 محروم منها مستخدمي أيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة هواتفها iPhone 14 لعام 2022 في حدث "Far Out" في كاليفورنيا في 7 سبتمبر، حيث أطلقت الشركة أربعة طرازات جديدة من iPhone ضمن التشكيلة - iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وبينما تقدم طرازات iPhone 14 Pro ترقيات ضخمة مقارنة بطرازات Pro من iPhone 13 (iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max) ؛ لا توجد سوى ترقية تدريجية في الطرز غير الاحترافية من iPhone 14 (iPhone 14 و iPhone 14 Plus).

وتحتفظ هذه الطرز غير الاحترافية - iPhone 14 و iPhone 14 Plus - بنفس تصميم الجيل السابق من سلسلة iPhone 13 بالإضافة إلى أنها تعمل على نفس المعالج، ومع وجود العديد من أوجه التشابه ، يتساءل المشترون عن الجديد بين iPhone 14 و iPhone 14 Plus مقابل iPhone 13، فيما يلي خمسة أشياء تقدمها الطرز غير الاحترافية من iPhone 14 والتي لا تتوفر في iPhone 13.

خيار شاشة أكبر (فقط مع iPhone 14 Plus) أطلقت أبل طرازين غير Pro هذا العام - iPhone 14 و iPhone 14 Plus، حيث أن شاشة iPhone 14 الرياضية 6.1 بوصة ، مثل iPhone 13 ؛ بينما يحتوي iPhone 14 Plus على شاشة بحجم 6.7 بوصة، لذا ، هناك اختلاف واحد هو أن iPhone 14 Plus يمنح المستخدمين خيار شاشة أكبر.

5-core GPU مقابل 4-core GPU في iPhone 13 يتم تشغيل iPhone 14 و iPhone 14 Plus بواسطة نفس المعالج مثل سلسلة iPhone 13 - مجموعة شرائح A15 Bionic، ومع ذلك ، هناك اختلاف بسيط في GPU، يحتوي كل من أبل iPhone 13 و iPhone 13 mini على وحدة معالجة رسومات رباعية النوى ؛ بينما يأتي كل من iPhone 14 و iPhone 14 Plus بإعداد GPU خماسي النواة.

كشف الحوادث يعد اكتشاف الأعطال ميزة جديدة أخرى أضافتها أبل إلى تشكيلة iPhone 2022، حيث يمكن لنظام الكشف عن الحوادث الكشف في حالة وقوع حادث سيارة وإخطار خدمات الطوارئ وجهات الاتصال بالتفاصيل الضرورية مثل الموقع والمعلومات الطبية وما إلى ذلك.

ووفقًا لشركة أبل ، لا تعمل ميزة اكتشاف الأعطال إلا عندما تكون في السيارة وتعالج المعلومات عند اكتشاف العطل، أيضًا ، كل شيء يحدث فقط على الجهاز نفسه.

ضبط تلقائي للصورة في الكاميرا الأمامية طرازات iPhone 14 و iPhone 14 Plus ، لها نفس مواصفات الكاميرا الأساسية ، إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل في الخلف، وهناك تغيير طفيف في الكاميرا الأمامية، ولا يزال يحتوي على مستشعر 12 ميجابكسل ، لكنه يدعم الآن التركيز التلقائي، حيث يسمح تضمين الضبط البؤري التلقائي للكاميرا بالتركيز تلقائيًا على الهدف بغض النظر عن المسافة والبيئة المحيطة، سيضمن هذا أيضًا أن يكون الموضوع دائمًا في نطاق التركيز أثناء التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية.