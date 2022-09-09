شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تحل المجوعة المسئولة عن "اكتشاف الأضرار المحتملة على المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت شركة "ميتا" بعض أعضاء فريق الابتكار المسئول عن "اكتشاف الأضرار المحتملة علي المجتمع"، وهي مجموعة تهدف إلى معالجة الأضرار المحتملة أو الناتجة عن منتجات فيس بوك، وفقًا لموقع engadget.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه تم حل الفريق مؤخرًا على الرغم من أن "معظم" الأعضاء سيبقون مع فرق أخرى في الشركة، وقال متحدث باسم "ميتا" لصحيفة وول ستريت: "إن الشركة ملتزمة بأهداف الفريق، لكنها لم تقدم سببًا للتغيير في الإستراتيجية".

وتم تشكيل فريق الابتكار المسؤول لأول مرة "منذ عدة سنوات"، وفقًا لمدونة 2021 التي كتبتها مارجريت ستيوارت من ميتا، نائبة رئيس فيس بوك التي أشرفت على الفريق، كان الفريق مكونًا من مهندسين بالإضافة إلى أشخاص لديهم خلفيات في الحقوق المدنية والأخلاقية، وقدموا المشورة لفرق المنتجات في الشركة بشأن الأضرار المحتملة عبر مجموعة واسعة من القضايا المجتمعية، وفقاً لـ"زفيكا كريجر" العام الماضي، موظف ميتا الذي قاد الفريق، وقد غادرت في وقت سابق من هذا العام، وفقًا للصحيفة.

فريق الابتكار المسئول ليس الفريق الوحيد الذي تم تعديله مؤخرًا، في وقت سابق من هذا الصيف، أعادت Meta تنظيم فريق الذكاء الاصطناعي بالكامل، والذي تضمن ضم مجموعة الذكاء الاصطناعي المسؤولة إلى فريق التأثير الاجتماعي.

كانت الشركة تتطلع أيضًا إلى خفض التكاليف مع تقلص إيراداتها لأول مرة في تاريخها، قامت ميتا أيضًا بإلغاء بعض المشاريع في قسم Reality Labs التابع لها وأبطأت توظيفها وسط شائعات عن تسريحات محتملة للعمال.