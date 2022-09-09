شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ووكالات فضائية أخرى تنعي وفاة الملكة إليزابيث الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وغيرها في مجتمع الفضاء، حيث قال مسؤولو ناسا عبر تويتر اليوم "امتد عهد الملكة إليزابيث الثانية في جميع رحلات الفضاء، قبل كل من "سبوتنيك" و"إكسبلورر1"، وبينما ننعي وكل العالم رحيل الملكة، فإننا ممتنين للاهتمام الذي أولته الملكة للمستكشفين طوال السنوات الماضية".

وتضمنت تلك التغريدة صورة للقاء الملكة مع رواد فضاء رحلة "أبولو 11" مايكل كولينز ونيل أرمسترونج وباز ألدرين، بعد مهمتهم التاريخية في عام 1969 إلى القمر، وفقاً لموقع space.

كما قام مركز جونسون للفضاء "JSC" التابع لوكالة ناسا في هيوستن بولاية تكساس، وهو حلقة الوصل بين جهود رحلات الفضاء المأهولة بالوكالة، بتغريد نعي وفاة الملكة إليزابيث الثانية مكتملًا بصورتين.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، وكانت قد حكمت لمدة 70 عامًا، أي أطول من أي ملك آخر في تاريخ المملكة المتحدة.