شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أعلى نقطة اقتران بين القمر وزحل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب القمر وزحل من بعضهما البعض ويتشاركان نفس الصعود الصحيح، وهو حدث يُعرف باسم اقتران، سيكون الاقتران مرئيًا في حوالي الساعة 7:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، وفقاً لموقع space.

سيمر الجسمان في حدود 3 إلى 43 قدمًا من بعضهما البعض في المساء وسيكونان مرئيين أمام كوكبة الجدي، فوق سماء نيويورك، وسيقع إلى الجنوب الشرقي حوالي 13 درجة فوق الأفق، أي قبضة بطول الذراع تساوي 10 درجات تقريبًا.

سيصل القمر وزحل إلى 33 درجة فوق الأفق الجنوبي في حوالي الساعة 11:14 مساءً. بالتوقيت الشرقي في 9 سبتمبر، أعلى نقطة في الاقتران، وسيظل الحدث مرئيًا حتى حوالي الساعة 3:29 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وعند هذه النقطة سيختفي القمر وزحل بين الأفق في الجنوب الغربي .

سيكون من الأفضل رؤية اقتران زحل، ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي والقمر بالعين المجردة أو باستخدام منظار، ولن يكون التلسكوب مناسبًا لمشاهدة الحدث بسبب المسافة الكبيرة في السماء بين القمر والعملاق الغازي والتي تتجاوز مجال رؤية التلسكوب.

أثناء الاقتران، سيكون للقمر حجم بصري قدره 12.7، بينما سيكون حجم زحل 0.3.

زحل هو الكوكب السادس من الشمس وواحد من ألمع خمسة كواكب في النظام الشمسي، بما في ذلك أيضًا عطارد والزهرة والمريخ والمشتري، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

عند رؤيته من الأرض بالعين المجردة، يظهر زحل كبقعة متلألئة من الضوء، لكن الأمر لا يتطلب أكثر من تلسكوب صغير لرؤية واحدة من أكثر ميزات الكوكب المذهلة، والتي يعتقد أنها مواد تتراوح في الحجم من جزيئات تشبه الغبار إلى كتل بحجم السيارة، وهي بعض أقمار زحل.

يتكون الغلاف الجوي لكوكب زحل من الهيدروجين والهيليوم بكميات عالية نسبيًا من الميثان والأمونيا ، حيث يظهر على شكل نقطة ضبابية ذات لون بني مصفر في التلسكوب.

اقتران مثل هذا الارتباط بين القمر وزحل هو نوع من الاقتراب القريب في السماء بين اثنين أو أكثر من الأجسام الفلكية تسمى "Appulse"

النوع الأكثر شيوعًا من النبض هو اقتران القمر بأحد كواكب النظام الشمسي، وذلك لأن القمر يتحرك بسرعة عبر سماء الليل مقارنةً بالأجسام الكونية الأخرى، وبالتالي يمكنه المرور عبر كل كوكبة مرة واحدة في الشهر.

نتيجة لذلك ، تحدث عمليات الارتباط بين القمر والكواكب مرة كل شهر تقريبًا وفي نفس الوقت تقريبًا من كل شهر، تم تعيين الاقتران التالي بين القمر وزحل في 5 أكتوبر 2022.