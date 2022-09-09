شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE 3 أكثر تكلفة فى المملكة المتحدة بعد الإعلان عن iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُباع iPhone SE 3 الآن مقابل 449 جنيهًا إسترلينيًا، بينما كان قبل مؤتمر آبل أمس بـ 419 جنيهًا إسترلينيًا، أي 30 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا، ومن المحتمل أن يرجع سبب زيادة آبل للسعر إلى زيادة التضخم في البلاد، كما رصدته "TechRadar"، وفقاً لموقع 9to5mac.

بينما ينصب اهتمام الجميع على طرازات iPhone 14 الجديدة، أصبح هاتف آبل ذو الميزانية المحدودة أغلى قليلاً في المملكة المتحدة، في حين لم تتأثر أجهزة أيفون الأخرى، حيث لم تكن ميزته الرئيسية، 5G ، كافية لبيع هذه الهواتف كما كانت آبل تتوقعها في الولايات المتحدة، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك ، فإن iPhone SE 3 يعمل بشكل أفضل في أوروبا، كما أفاد موقع 9to5Mac الشهر الماضي، وتُظهر دراسة "Counterpoint Research" أن سوق الهواتف الذكية في أوروبا انخفض بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي و 13٪ على أساس ربع سنوي إلى 40 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2022، وهو أقل إجمالي ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020، ولكن تمكنت آبل وبعض الشركات الأخرى من حصتها في السوق على أساس سنوي.

لقد كانت مجموعة مختلطة من النتائج في الربع الثاني من عام 2022، والمقارنات السنوية تخفي ديناميكيات السوق المعقدة، قال "جان ستريجاك"، المدير المساعد في "Counterpoint Research"،: "لقد تغير الكثير في أوروبا مقارنة بالعام الماضي وحتى الربع الأخير، سواء من منظور الصناعة أو الاقتصاد الكلي".

تم إطلاقG 5 iPhone SE في مارس الماضي، ومتوفر بسعر 429 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، يحتوي الهاتف مقاس 4.7 بوصة ذو "التصميم الكلاسيكي" على شريحة A15 Bionic ، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بتقنية Deep Fusion ، وشهادة Smart HDR 4، وشهادة مقاومة الماء.