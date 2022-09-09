شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز Insta360's X3 بمستشعرات أكبر وشاشة أكبر لالتقاط صورة بزاوية 360 بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة "Insta360's X3" من إطلاق منتج جديد، بمستشعرات أكبر وشاشة أكبر لالتقاط 360 أسهل، وتحديث كاميرا الحركة المعيارية، وملحق الطائرة بدون طيار بزاوية 360 درجة، وكاميرا 6K 360 مع مستشعرات 1 بوصة، ومؤخراً، كاميرا ويب "gimbal".

بعد ما يقرب من عامين منذ One X2، تقوم Insta360 أخيرًا بتحديث كاميرتها الرئيسية 360 في واحد باستخدام X3 بشكل مناسب، مع الاختلافات الرئيسية في المستشعرات الموسعة والشاشة التي تعمل باللمس والبطارية، من بين أجزاء أخرى من الأشياء الجيدة.

ويستمر Insta360 X3 بدون العلامة التجارية الفرعية "One" التي تتحرك للأمام في حمل عامل شكل قالب الحلوى، ومثل سابقه، فهو مقاوم للماء حتى 33 قدمًا أو 10 أمتار خارج الصندوق، ومع ذلك، يجدر التذكير بأنك ما زلت بحاجة إلى حقيبة الغوص الاختيارية ذات البصريات الخاصة، من أجل التقاط الصور الثابتة أو اللقطات تحت الماء.

ويعد X3 أيضًا أكثر كثافة قليلاً، ويرجع ذلك أساسًا إلى بطاريته الكبيرة القابلة للإزالة التي تبلغ 1800 مللي أمبير في الساعة، وهي قفزة ملحوظة من 1630 مللي أمبير في الساعة القديمة، عامل آخر يساهم في زيادة الوزن هو شاشة اللمس المستطيلة كاملة النمو مقاس 2.29 بوصة مع الزجاج المقسّى، والتي تحل محل الشاشة الدائرية القديمة لتسهيل المشاهدة والتحكم.

يتكامل هذا مع زرين ماديين إضافيين مناسبين للقفازات: أحدهما للتبديل بين "قائمة سريعة" قابلة للتخصيص للوصول إلى إعدادات التصوير المسبقة ، والآخر للتبديل السريع بين وضع 360 ووضع العدسة الواحدة.

يخرج X3 360 مقطع فيديو بدقة 5.7K مع "FlowState Stabilization" وصوت تركيز الاتجاه، ولكنه يستفيد هذه المرة من مستشعرات أكبر مقاس 1/2 بوصة بدقة 48 ميجابكسل، مثل تلك الموجودة في كاميرا الويب، لتحسين جودة الصورة.

الجديد أيضًا هو دعم HDR النشط عند تسجيل مقاطع فيديو 360، وهي خطوة واحدة أعلى من وضع HDR العادي في X2. بالنسبة إلى 360 صورة ثابتة، يمكنك الإخراج بدقة 72 ميجا بكسل بدلاً من 18 المعتادة، ولكن يمكنك القيام بذلك فقط عبر برنامج سطح المكتب Insta360 Studio.

وأضاف Insta360 بعض أوضاع التصوير الجديدة أيضًا، وأبرزها وضع "Me Mode" لالتقاط مقاطع فيديو سيلفي "مسطحة" مباشرة 1080 بكسل في 60 إطارًا في الثانية، باستخدام عصا السيلفي التي أصبحت غير مرئية بالفعل، هذا يوفر عليك عناء إعادة تأطير 360 لقطة قبل أن تتمكن من إخراج فيديو "مسطح"