شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين أيفون SE 2022 وأيفون SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل منذ فترة عن هاتف أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعتبر الهاتف واحدًا من أهم الهواتف التي تم الإعلان عنها في فئة الهواتف منخفضة الثمن، إذ تضم مجموعة من التحسينات والتجديدات التي تفوق ثمن الهاتف.

أما عن iPhone SE Plus 2020، جاء بتصميم يحاكي iPhone 8، مع شريحة معالج Apple A13، وحجم شاشة 4.7 بوصة.

وفيما يلى نقارن بين هاتف iPhone SE 2022 و iPhone SE Plus 2020 لمعرفة لذلك.

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مواصفات هاتف iPhone SE 2022

الأبعاد 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن 144g.

جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9.

سعة تخزين 64 / 128 256 جيجا بايت

كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل

كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.

مواصفات iPhone SE Plus 2020

شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.