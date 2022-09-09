شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين أيفون SE 2022 وأيفون SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل منذ فترة عن هاتف أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعتبر الهاتف واحدًا من أهم الهواتف التي تم الإعلان عنها في فئة الهواتف منخفضة الثمن، إذ تضم مجموعة من التحسينات والتجديدات التي تفوق ثمن الهاتف.
أما عن iPhone SE Plus 2020، جاء بتصميم يحاكي iPhone 8، مع شريحة معالج Apple A13، وحجم شاشة 4.7 بوصة.
وفيما يلى نقارن بين هاتف iPhone SE 2022 و iPhone SE Plus 2020 لمعرفة لذلك.
مواصفات هاتف iPhone SE 2022:
الأبعاد 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.
الوزن 144g.
جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة.
الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9.
سعة تخزين 64 / 128 256 جيجا بايت
كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل
كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل.
يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.
مواصفات iPhone SE Plus 2020
شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.
بصمة شاشة TouchID
شريحة معالج A13 Bionic
ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.
سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل
كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.