شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء مفقودة من iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبين أن iPhone 14 هو بالضبط ما اقترحته التسريبات والشائعات، وتم استبدال iPhone Mini بـ iPhone 14 Plus ، و iPhone 14 Pro وPro Max هناك بعض الأشياء المحددة التي يجب أن تكون موجودة علىiPhone 14، وفقاً لموقع digitartlends.

شحن سلكي فائق السرعة

لم يكن iPhone أبدًا هاتفًا ذكيًا يمكنك شراؤه إذا كنت تقدر سرعات الشحن السريع، حيث تم إصدار كل من iPhone 13 و iPhone 12 قبل ذلك إلى الحد الأقصى عند الشحن السلكي 20 وات، كما هو الحال معiPhone 14، الشحن 20W جيد وسرعة أكثر من كافية إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل أثناء نومك، ولكن بالمقارنة مع ما تفعله العديد من ماركات أندرويد في مساحة الشحن هذه الأيام، تصبح المقارنة صعبة.

مقاومة آبل لسرعات الشحن الأسرع ليست شيئًا جديدًا، لم يكن هذا اتجاه أبدت الشركة أي اهتمام به، وبدلاً من ذلك فضلت صحة البطارية وطول عمرها على القوة الكهربائية المضحكة، ولكن عندما تقدم العديد من العلامات التجارية الأخرى شحنًا أسرع بشكل ملحوظ دون الإضرار بصحة البطارية، يصبح الدفاع عن التقدم المتأخر لشركة آبل هنا أكثر صعوبة.

كاميرا بيريسكوب المقربة

قدمت آبل بعض ترقيات الكاميرا الكبيرة إلى iPhone 14 هذا العام، وحصل كل من iPhone 14 Pro و Pro Max على كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل لتحل محل الكاميرا القديمة بدقة 12 ميجابكسل، ويتم التعامل مع جميع طرز iPhone 14 بكاميرا أمامية جديدة ومحسنة، ولكن هناك شيء واحد ضخم لا يزال مفقودًا في أي من هواتف iPhone 14 كاميرا "بيريسكوب" وهي تتجنب مشكلات الحجم التي تواجهها العدسات المقربة التقليدية للتصوير عن بُعد، هذا مجال آخر تتفوق فيه أجهزة أندرويد المنافسة بشكل كبير على أيفون.

يعرض 120 هرتز لأجهزة أيفون العادية

كانت إحدى أكبر الشائعات المحيطة بـ iPhone 14 هي أن الإصدارات غير الاحترافية ستحصل على شاشات ProMotion 120 هرتز، فقط iPhone 13 Pro و 13 Pro Max شهدان معالجة 120 هرتز العام الماضي، مما يعني أن iPhone 13 و 13 Mini كانا عالقين مع معدل التحديث القديم 60 هرتز.

لسوء الحظ، هذا هو نفس الإعداد بالضبط لدينا هذا العام، ستجد معدل تحديث يبلغ 120 هرتز لجهاز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بدون مشكلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بجهازي iPhone 14 وiPhone 14 Plus ، فإنهما لا يزالان يعملان بتردد 60 هرتز.

تصميم جديد

من منظور التصميم، فإن iPhone 14 و 14 Pro متطابقان تقريبًا مع الإصدارات السابقة، هناك بعض الألوان الجديدة، والأبعاد المعدلة قليلاً، وهذا كل ما في الأمر يحل كل من Pro و Pro Max محل الشق الخاص بميزة "Dynamic Island" الجديدة، لكن كل شيء آخر يبدو متماثلًا تمامًا، وبالنظر إلى أن iPhone 13 يشبه بالفعل إلى حد كبيرiPhone 12، فإن تصميم iPhone الحالي أصبح طويلاً جدًا في السن.