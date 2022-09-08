شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. تحطمت مركبة الفضاء "جينيسيس" التابعة لناسا فى 8 سبتمبر 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحطمت مركبة الفضاء "جينيسيس" التابعة لوكالة ناسا في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة في 8 سبتمبر 2004، بعد فشل مظلاتها في الانتشار، وفقاً لموقع space.

كانت جينيسيس أول مهمة لإعادة عينات تابعة لناسا منذ برنامج أبولو وأول مهمة جلبت عينات من أي مكان أبعد من القمر، والتقطت المركبة الفضائية جزيئات الرياح الشمسية أثناء الدوران حول نقطة "L1 Lagrange"، التي تبعد حوالي مليون ميل عن الأرض، وهي بقعة جميلة بين الأرض والشمس، حيث يتوازن سحب الجاذبية من كلا الجسمين.

جمعت "جينيسيس" عينات من الرياح الشمسية باستخدام مصفوفات مصنوعة من أشباه موصلات بالغة الرقة تسمى "الرقائق"، والتصقت الذرات والأيونات العائمة في الفضاء بهذه الرقاقات، وكان من المفترض أن يعيدها التكوين بأمان، ولكن هذا لم يحدث، لأن مظلتها لم تنجح.

سقط التكوين من السماء واصطدم بصحراء يوتا غرب الولايات المتحدة، وتحطمت الرقاقات التي تحتوي على جميع عيناتها إلى آلاف القطع الصغيرة، ولكن لحسن الحظ، كان العلماء لا يزالون قادرين على إنقاذ بعض العينات.