تكنولوجيا: iOS 16.. أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف أيفون

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن مميزات iOS 16 الجديدة كتحديث مجاني للبرامج سيتم إطلاقه الاثنين المقبل، وذلك خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين أمس، وقالت آبل أن مميزات iOS 16 الجديدة تشمل تحديث شامل لشاشة القفل "Screen Lock" تغير تجربة مستخدمي أيفون كليا، بالإضافة لتعزيز مميزات مشاركة المحتوى والتواصل والمزايا الذكية، إلى جانب تحسينات على تطبيقات الرسائل والبريد.

يتضمن تحسينات على واجهة المستخدم الإجمالية، بما في ذلك طريقة جديدة للوصول إلى "Spotlight Search" وتحديثات الرسائل والتطبيقات الأخرى، وأحد أهم المميزات الأخرى، هي القدرة على رفع الموضوعات من خلفية الصور جاء، بحيث يمكن للأشخاص النقر مع الاستمرار على صورة لإزالة الخلفية الموجودة في الصورة، بحسب ما جاء في البيان الصحفي لإطلاق آيفون 14 و 14 Plus من آبل خلال حدث Far Out ، وفقاً لموقع Engadget.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى التحسن مع شرائح A16 Bionic على سلسلة iPhone 14 Pro ، حيث يبدو أن آبل تعتمد على بيانات الوضع الرأسي لرفع الموضوع من الخلفية.

تقوم آبل أيضًا بتضمين المزيد من ميزات المشاركة مع "SharePlay" على الرسائل حتى يتمكن المستخدمون من مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى معًا أثناء استخدام تطبيق Messages للدردشة.

تحدد آبل موعد إطلاق نظام التشغيل iOS 16 في 12 سبتمبر، ولكن في وقت ما من ذلك اليوم، يمكنك توقع وصول التحديث إلى جهاز أيفون الخاص بك.