شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مروحية الإبداع" التابعة لـ"ناسا" تحلق أطول رحلة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت طائرة الابداع رحلتها الحادية والثلاثين على كوكب المريخ في 6 سبتمبر، وفقًا لما ذكره مختبر الدفع النفاث (JPL)، الذي يشرف على مهمة المريخ الحالية.

وقال مختبر الدفع النفاث إن المروحية، التي حلقت في سجلات الأرقام القياسية في أبريل 2021 عندما أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، قد قطعت 319 قدمًا (97.2 مترًا) على ارتفاع 33 قدمًا (10 أمتار)، في تغريدة لم يتم التعليق بمزيد من التفاصيل على الرحلة.

كانت طلعة يوم الثلاثاء الماضي هي الثانية منذ 11 يونيو، وبعدها قام فريق المهمة بإيقاف الإبداع بسبب زيادة العواصف الترابية ودرجات الحرارة الموسمية شديدة البرودة.

بعد استراحة طويلة اختبر مختبر الدفع النفاث الإبداع في رحلة قصيرة غطت بضعة أمتار فقط في 20 أغسطس، مهدت القفزة الناجحة الطريق لاستئناف العمليات العادية هذا الأسبوع، مع تمكن الإبداع هذه المرة من تغطية مسافة مناسبة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ومع ذلك كانت هذه أقل بكثير من أطول رحلة لها حتى الآن في أبريل 2022، عندما قطعت 2326 مترًا (709 مترًا) فوق سطح المريخ.

ويتجه الإبداع إلى دلتا النهر داخل فوهة جيزيرو، حيث سيلتقي مع العربة الجوالة المثابرة، التي تواصل مهمتها لجمع عينات من تربة المريخ لإعادتها إلى الأرض حتى يتمكن العلماء من دراسة المواد بحثًا عن أدلة على الحياة الميكروبية القديمة على كوكب المسافة.

بعد الانتهاء من العديد من اختبارات الطيران العام الماضي والتي تمكن فريق المهمة من إثبات جدوى تحليق مثل هذه الطائرة على كوكب ذي غلاف جوي أرق بكثير من الغلاف الجوي للأرض، بدأ مختبر الدفع النفاث في استخدام الإبداع لمساعدة المركبة الجوالة المثابرة في استكشافات Jezero Crater.

تساعد المروحية من خلال استخدام الكاميرا الموجودة على متنها في تصوير مناطق الاهتمام حتى يتمكن الفريق من معرفة ما إذا كان الأمر يستحق إرسال المثابرة لإلقاء نظرة فاحصة. كما أنه يرسم خرائط للتضاريس، مما يتيح للمراقبين استخدام البيانات لإنشاء أكثر الطرق أمانًا للمثابرة.

لقد كان أداء الإبداع جيدًا لدرجة أن وكالة ناسا أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم بناء إصدارات أكثر تقدمًا من آلة الطيران التي تشبه الطائرات بدون طيار لمهام الكواكب المستقبلية.