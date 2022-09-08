ما الجديد في Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra؟

Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra ساعتان ذكيتان جديدتان تم اطلاقهما في مؤتمر Apple الأخير مع أجهزة iPhone 14 الجديدة، تحديثات الساعات الذكية بشكل عام ليست التحديثات الأسرع او ليست التحديثات الأغنى او الأكثر امتلاءًا بل هي تكون التحديثات نوعًا ما صغيرة، لأن الفكرة في ان المستشعرات التي يمكن وضعها في حجم ساعة ذكية ليست مستشعرات كثيرة فاما ان تستغل المستشعرات بخوارزيمات تساعد على استنتاجات صحية مختلفة، او ان تحاول زيادة مستشعر او 2 مع ربطه بباقي المستشعرات لعملية قياس أفضل، ماذا قدمت Apple في الساعات الذكية الجديدة؟ لدينا Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra ,و Apple Watch SE 2022 فماذا نراه جديدًا هنا؟

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مواصفات Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra و Apple Watch SE 2022

الساعة Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra Apple Watch SE 2022 المعالج Apple S8 Apple S8 Apple S8 نظام التشغيل WearOS 9.0 WearOS 9.0 WearOS 9.0 الشاشة من نوع Retina LTPO OLED بسطوع يصل الى 1000 nits بدقة 484×396 بحجم 1.9 بوصة من نوع Retina LTPO OLED بسطوع يصل الى 2000 nits بدقة 502×410 بحجم 1.92 بوصة من نوع Retina LTPO OLED بسطوع يصل الى 1000 nits بدقة 448×368 بحجم 1.78 بوصة الذاكرة ذاكرة 32GB مع ذاكرة وصول عشوائي 1GB ذاكرة 32GB ذاكرة 32GB مع ذاكرة وصول عشوائي 1GB المستشعرات التسارع والجيروسكوب وقياس معدل نبضات القلب والبوصلة ومعدل الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم والضغط الجوي التسارع والجيروسكوب وقياس معدل نبضات القلب والبوصلة ومعدل الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء والضغط الجوي التسارع والجيروسكوب وقياس معدل نبضات القلب والبوصلة والضغط الجوي الـWifi Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n الـBluetooth 5.0, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE الـGPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS الخامات شاشة زجاجية مع ظهر من السيراميك وإطار من الألمونيوم شاشة من الـSapphire مع ظهر من السيراميك وإطار من التيتانيوم شاشة زجاجية مع ظهر من السيراميك وإطار من الألمونيوم

في حالة Apple Watch SE 2022 فإن الجديد فيها هو دمج الـApple Watch SE القديمة مع Apple Watch Series 8، فتحصل على ميزة الـAlways On Display او ميزة الاحساس بحوادث السيارات وكذلك وضع توفير الطاقة (الذي سيدعم كل الساعات بداية من Watch 4) مع مستشعر نبضات القلب الجديد الخاص بـApple ومستشعر قياس نسبة الأكسجين كذلك، فيمكن القول ان تحديث SE ليس كبيرًا جدًا لكنه يخلق ساعة جيدة بسعر متوسط لكل من يحب ساعات Apple الذكية لكن لا يريد ان يدفع مبلغًا عملاقًا في الساعة، سعر الساعة هو 250 دولار وهو مبلغ بسيط فعلًا.

مستشعر قياس درجة حرارة الجسم

أضافت Apple في Apple Watch Series 8 مستشعر جديد لقياس درجة حرارة الجسم يمكن استغلال هذا المستشعر في عدة نقاط، قياس درجة حرارة الجسم هي نقطة من النقاط التي يفيد بها المستشعر، لكن أكثر النقاط التي روجت لها Apple في استعمالها لهذا المستشعر هو تتبع الصحة لدى السيدات نقطة تتبع الصحة النسائية من النقاط الصعبة جدًا بسبب العديد من الأمور التي تحيط في هذه الناحية لكن كون ان Apple تهتم بهذه النقطة فهذا أمر جيد تستحق الإشادة عليه وستكون هذه النقطة مؤثرة لدى العديد من السيدات.

اكتشاف الحوادث

هذه الميزة اريد ان يعرف كيف سيقوم المراجعون باختبارها، الفكرة هنا ان الساعة تكتشف ان وقعت في حادثة سيارة، وتقوم تلقائيًا ببدأ الإتصال بالطوارئ او الإتصال بجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك، تعتمد Apple في هذه الميزة ان تستعمل خوارزمية تربط بين الـGPS ومستشعر التسارع والبوصلة والجيروسكوب معًا لتستطيع الساعة التنبؤ بأن هذه الحركة التي وقعت لك هي حادثة حقيقية وتستوجب الانتباه ام لا، الفكرة مميزة وهي ثاني العوامل الصحية التي تضيفها Apple في ساعاتها لمزيد من الامان لمستخدميها.

وضع توفير الطاقة

هذا الوضع يتوفر بداية من Apple Watch Series 4 لكن تم الإعلان عنه في المؤتمر وهو وضع توفير الطاقة الخاص بالساعة، معضلة الساعات بنظام WatchOS ان استهلاك النظام للبطارية واستهلاك المواصفات العالية للبطارية مرتفع، فتجد نفسك تحتاج ان تقوم بشحن الساعة في فترات متقاربة، بوضع توفير الطاقة ستعمل الساعة لمدة 36 ساعة بدون ان تحتاج لإعادة شحنها فهذا الأمر ممتاز.

مزايا صحية مثل كل جيل

نفس المزايا التي وُجدت في كل جيل توُجد هنا كذلك، المزايا الصحية من قياس معدل النبضات الى عمل رسم قلب كامل الى تتبع الأنشطة الرياضية والتمارين ومتابعة حالة التنفس ومراحل التنفس الخاصة بك، الى الترابط مع مزايا Apple الصحية واشتراك مثل Fitness Plus وغيرها من النقاط التي تعمل Apple على تقديمها للمستخدمين.

مناسبة للغطاسين بشكل أكبر

الغطاسين ورياضة الغطس من النقاط المهمة جدًا، التي تغطيها ساعة Apple القوية الجديدة، معضلة رياضة الغطس في احتياجك لساعة تراقب درجة حرارة الماء ومستوى العمق الذي وصلت اليه، كذلك الى ضغط الماء نفسه ومتى يجب عليك ان تتوقف عن الغطس والعودة للسطح وهل التمرين شديد عليك ام لا، ساعة Apple Watch Ultra تحمل كل المستشعرات المطلوبة من أجل هذه المهمة، الساعة اثبتت جدارتها في هذا الأمر وانها مساعدة بشكل كبير في عالم السباحة والتمارين.

مناسبة للاستعمالات الشاقة والتنقل

في حالة انك من الناس الذين يحبون التنقل بداخل البرية، او تسلق الجبال Hiking او ركوب العجل وكل هذه الرياضات التي تتطلب وجود GPS جيد فالساعة ستخدمك، هي تحمل GPS ثنائي النطاق بحيث تستطيع التقاط مكانك بسرعة وتستطيع بتاء خريطة لحركتك وتتبع المسار الذي قمت بالسير فيه لتستطيع العودة مجددًا الى مكانك الأصلي، كذلك مع بوصلة محسنة لا تخطئ بشكل كبير، الساعة تكون مثالية في هذه اللحظات، في حالة انك فقدت طريقك وأصبحت تائهًا، الساعة بها سماعات تستطيع سماعها على بعد كبير جدًا يصل الى 180 متر من أجل ان يسمعه أي شخص ويلحقك.

مناسبة للرياضيين والعاب القوى

العاب القوة والرياضات المختلفة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا مثل ركض ماراثون كامل والسباحة الطويلة وركوب الدراجات في السباقات وما يجمع بين الرياضات يحتاج الى ساعة ذات بطارية قوية تتابع مسارك وتتابع معدل نبضاتك وتتابع حرق السعرات الحرارية وشدة التمرين واللعب هل تحتاج ان تخفف مجهودك بعض الشيء كي لا تتعب ام لا، كل التفاصيل الصغيرة بشأن تمرينك تتابعها لك الساعة مباشرة.

كل المزايا الصحية من Apple Watch Series 8

الساعة مع كل المميزات الإضافية فهي تحمل نفس مميزات الجيل الثامن من ساعات Apple، نفس مستشعرات الصحة ونفس مستشعر درجة حرارة الجسم بل يزيد عليها مستشعر قياس حرارة الماء، مزايا اكتشاف الحوادث ومزايا الصحة المختلفة وتتبع الصحة لدى السيدات كل هذه المزايا موجودة أيضًا في ساعة Apple الأعلى.

سعر ساعات Apple

الـSE تصدر بسعر 250 دولار أمريكي فقط، سعرها طبيعي ورخيص ليست الساعة الغالية جدًا وسعرها لا مشكلة فيه، سعر Series 8 فهي تبدأ من 400 دولار للنسخة الـWifi فقط، و500 دولار للنسخة التي تحمل شريحة eSIM بداخلها، وهو في بادئ الأمر سعر مرتفع بعض الشيء لساعة من الألمونيوم والزجاج مقارنة بساعة مثل Galaxy Watch 5 من الألمونيوم والياقوت التي تبدأ من 280 دولار تقريبًا، سعر الـUltra نريد الحديث عنه بكثرة فهي بسعر 800 دولار وهو رقم صعب جدًا لساعة ذكية، تصور ان تشتري ساعة ذكية بسعر هاتف قوي من الشركة، ساعة ذكية بسعر iPhone 14 نفسه، السعر مرتفع وصعب ان تدفعه في ساعة ذكية، لكنها ليست موجهة لأي شخص، هي موجهة لفئة من الناس لا نعلم ما ان كانوا سيقومون بشرائها ام لا، لكنها باهظة الثمن من رأيي.