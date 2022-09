شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن إصدار iOS 16 فى هذا الموعد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل عن توافر iOS 16 كتحديث مجاني للبرامج يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر" لذلك إذا كنت من مستخدمي آيفون 8 وما فوق ، فستقوم آبل بطرح أحدث إصدار من iOS لك في 12 سبتمبر.

يعد iOS 16 القادم أحد أكبر التحديثات لنظام تشغيل iPhone في السنوات الأخيرة. يتضمن تحسينات على واجهة المستخدم الإجمالية ، بما في ذلك طريقة جديدة للوصول إلى Spotlight Search وتحديثات الرسائل والتطبيقات الأخرى.

وجاء ذلك في البيان الصحفي لإطلاق آيفون 14 و 14 Plus من آبل خلال حدث Far Out حسبما نقل موقع Engadget.

ميزة أخرى بارزة هي القدرة على رفع الموضوعات من خلفية الصور. كما لاحظنا في إحدى ميزاتنا ، يقوم مزيل الخلفية لنظام التشغيل iOS 16 بعمل رائع في سيناريوهات مضاءة جيدًا.

ستكون واحدة من أكثر الميزات التي يتم الحديث عنها عندما يتم تشغيل التحديث الثابت وعندما يكتشف الأشخاص أنه يمكنهم النقر مع الاستمرار على صورة لإزالة الخلفية.

ويعمل التحديث جيدًا على الحيوانات الأليفة والأشياء لمسح الخلفية من الحواف.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى التحسن مع شرائح A16 Bionic على سلسلة iPhone 14 Pro ، حيث يبدو أن Apple تعتمد على بيانات الوضع الرأسي لرفع الموضوع من الخلفية.

تغييرات كبيرة في iOS 16 قادمة على شاشة القفل.

يمكنك إضافة لمسة من التخصيص إلى شاشة قفل iPhone ، بما في ذلك الأدوات ومحدد خلفية مُجدَّد.

تقوم آبل أيضًا بتضمين المزيد من ميزات المشاركة مع SharePlay على الرسائل حتى يتمكن المستخدمون من مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى معًا أثناء استخدام تطبيق Messages للدردشة.

سينهي iOS 16 اختبارات CAPTCHA ، بفضل نظام التحقق التلقائي من Apple.

لن تحتاج بعد الآن إلى إثبات إنسانيتك لجهاز الكمبيوتر.

لا تحدد Apple موعد إطلاق نظام التشغيل iOS 16 في 12 سبتمبر ، ولكن في وقت ما من ذلك اليوم ، يمكنك توقع وصول التحديث إلى جهاز iPhone الخاص بك.