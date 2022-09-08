شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ملاحظات للتحقق من صحة الأخبار على تغريدات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشاهد الكثير من مستخدمي تويتر ملاحظات التحقق من صحة الأخبار على التغريدات قريبا، حيث يتوسع برنامج Birdwatch ، وهو البرنامج التجريبي لفحص الحقائق في المجتمع على تويتر، ويحصل على بعض التحديثات.

وبالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة، فإن هذا يعني أن المزيد منهم سيشاهد بعض التغريدات في جداولهم الزمنية التي تحتوي على ملاحظات تضيف سياقًا إلى التغريدات بأنفسهم.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج Birdwatch التابع لتطبيق تويتر سلسلة من التغريدات للإعلان عن توسعها.

ومن بين التغييرات التي تم الإعلان عنها، برز اثنان منها: ستعمل Birdwatch على زيادة عدد المساهمين بها وستشهد ملاحظات تغريدة Birdwatch هذه زيادة في الرؤية في الجداول الزمنية لمستخدمي Twitter في الولايات المتحدة.

وفقًا لإعلان نشر مدونة تويتر، ستتم إضافة مجموعات أكبر من المتقدمين المساهمين المؤهلين إلى البرنامج بشكل متكرر.

في حين أن منشور المدونة لم يحدد عدد المتقدمين الذين سيتم قبولهم، فإن إعلان سلسلة التغريدات الرسمية فعل: 1000 مساهم مؤهل في الأسبوع، (وفقًا لدليل Birdwatch على تويتر، المساهمون هم في الأساس مستخدمو تويتر الذين تطوعوا لكتابة ملاحظات لإضافة سياق إلى التغريدات التي قد تكون مضللة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويقيم المساهمون أيضًا فائدة وجودة ملاحظات زملائهم المساهمين.) مع زيادة عدد المساهمين ، يبدو أنه سيتم السماح لمزيد من مستخدمي تويتر بالانضمام إلى البرنامج، ولكن لا يزال يتعين عليهم تلبية بعض المتطلبات مثل كرقم هاتف تم التحقق منه وحساب تويتر موجود منذ ستة أشهر على الأقل.

من المتوقع أيضًا أن تكتسب Birdwatch مزيدًا من الظهور بين مستخدمي الولايات المتحدة. ستصبح ملاحظات Birdwatch هذه أكثر وضوحًا لهؤلاء المستخدمين "في الأسابيع المقبلة".

ووفقًا لإعلان سلسلة التغريدات، إذا تم تصنيف ملاحظة Birdwatch على أنها "مفيدة" من قبل المساهمين، فستكون هذه الملاحظة مرئية "لـ 50٪ من الأشخاص الذين يستخدمون Twitter في الولايات المتحدة!" أوضحت إحدى التغريدات في سلسلة الرسائل أيضًا أن زيادة وضوح هذه الملاحظات ستبدأ "خلال الأسبوع المقبل".

تم تقديم برنامج Birdwatch لأول مرة في عام 2021 كطريقة تجريبية للتعامل مع المعلومات الخاطئة على Twitter.

بشكل عام تحتوي ملاحظات Birdwatch عادةً على سياق إضافي لتوضيح أو دحض الادعاءات الواردة في التغريدات التي قد تكون مضللة.

تحتوي هذه الملاحظات أيضًا غالبًا على روابط لمصادر تم الاستشهاد بها.