شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تزيل فتحة بطاقة SIM فى آيفون 14 و 14 Pro فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت آبل بإضافة الكثير من الميزات الجديدة إلى أحدث أجهزة آيفون الخاصة بها ، بما في ذلك شاشة عرض أنيقة على iPhone 14 Pro الذي يطلق عليه Dynamic Island، ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الشركة ، تقدم آبل وتسلبها ، والميزة التي تزيلها هذه المرة هي فتحة بطاقة SIM الفعلية. فيما يتعلق بالموديلات الأمريكية تعمل الشركة بشكل كامل على تقنية eSIM.

من الناحية العملية سيكون لهذا القرار بعض التأثيرات على كيفية استخدام iPhone 14 إذا قررت الترقية وفقا لما نقله موقع Engadget.

أولاً، لن تتمكن ببساطة من نقل بطاقة SIM من هاتفك الحالي إلى جهازك الجديد. بدلاً من ذلك ، ستحتاج إما إلى الاتصال بمشغل شبكة المحمول أو إكمال عملية التسجيل عبر الإنترنت.

يميل العديد من الأشخاص عند السفر إلى شراء شرائح SIM المحلية كوسيلة لتوفير تكاليف تجوال البيانات.

هذا شيء لن يكون خيارًا إذا اشتريت iPhone 14 في الولايات المتحدة.

لحسن الحظ هناك الكثير من خيارات eSIM مثل Airalo.

دعمت آبل eSIM منذ أن قدمت آيفون XS و XS Max و XR في عام 2018 ، وأدرجت التكنولوجيا في معظم أجهزة Apple Watch وiPad الحديثة.

بدءًا من iPhone 13 العام الماضي ، بدأت الشركة في السماح للمستخدمين باستخدام eSIMs متعددة على نفس الجهاز في نفس الوقت.

والخبر السار هو أن غالبية شركات الطيران الأمريكية تدعم هذه التكنولوجيا. حتى أن T-Mobile بدأت مؤخرًا في استخدام eSIM للسماح لمستخدمي iPhone بتجربة شبكتها.