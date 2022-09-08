اعتادت شركة Apple أن تصدر أكثر من فئة لجهاز الأيباد والذي يعد جهازًا هامًا للإستخدام عند الكثير، لذا..عند تفكيرك بشراء أيباد فإنك تبدأ حينئذٍ بالحيرة..أي نوع أشتري وأي فئة؟ هل الفرق في أحجام أنواع الأيباد وحسب؟ أم هناك عوامل أخرى تختار على أساسها أي أيباد يجب أن تشتري وفقًا لاستخداماتك واحتياجاتك، أهي احتياجات بسيطة ولا تحتاج لشيء باهظ الثمن؟ أم هي احتياجات عديدة وبحاجة لأن تستخدم نوعًا ليتحمل تلك الإستخدامات والإحتياجات وذو قدرة عالية وآداء عال! فأي نوع من أنواع الأيباد هو الأنسب لك؟ في هذا المقال سنتعرف على إجابة ذلك السؤال بشكلٍ بسيط.

الفرق بين انواع الأيباد وأيهم مناسب لك

الـ iPad

قد تكون تلك الفئة هي فئتك المناسبة من بين أنواع الأيباد إذا كنت بحاجة لجهاز يمكنك من خلاله آداء المهام البسيطة والروتينية، كتسجيل الملاحظات والمشاهدة واستهلاكه في بعض التطبيقات البسيطة والقوية، أو حتى في الأغراض التعليمية كإنشاء إنفوجرافيك تعليمي وتقديمه في عملية تعليمية، نحن الآن امام الجيل التاسع منه مع انتظار الجيل العاشر الذي كان من المفترض ان يصدر في مؤتمر Apple لكنه لم يصدر للأسف فنحن في انتظاره، مع رخص ثمنه مقارنة بباقي فئات الأيباد التي سنعرفك في هذا المقال على الفرق فيما بينها وبين هذا النوع من الأيباد، ويبدأ سعره من 329$.

مواصفات الـ iPad

المعالج Apple A13 Bionic الشاشة من نوع Retina IPS LCD بدقة 1620×2160 وحجم 10.2 بوصة الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 256GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 البطارية بسعة 8557mah

iPad Air

إذا كنت شخص يقوم بآداء مهام أكثر، وتود أيباد يمكنه تسهيل آداء تلك المهام المتعددة التي يمكن أن تقوم بها، بآداء مرضي ومقبول، فهذه الفئة هي الفئة المناسبة من بين أنواع الأيباد، فهذا النوع يُمكنك من استخدام التطبيقات القوية بآداء جيد، ويعطيك تجربة كتابة فريدة بل ويمكنك من استخدام الجيل الثاني من قلم آبل للرسم والكتابة والتعليق، وكل هذا ما يجعله مناسبًا لأصحاب المهام المكتبية والوظيفية، حيث يأتي بكاميرا مميزة تقدم آداء جيد في مكالمات الفيديو حيث تتضمن ميزة Center Stage حيث تقوم العدسة بتركيز تلقائي عليك حتى وإن قمت بالحركة..فلن تعول هم تضبط التركيز على وجهك بعد كل حركة تقوم بها، كما أنه يأتي بمنفذ USB-C والذي يعتبر أسرع في نقل الملفات الكبيرة بين iPad Air وبين الأجهزة الأخرى، ويأتي بدعمه لشبكة 5G، ويبدأ سعره من 499$

مواصفات iPad Air

المعالج Apple M1 الشاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة 1640×2360 بحجم 10.9 بوصة الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 256GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الأمامية وحيدة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 البطارية بسعة 28.6Wh

iPad Pro

المهام الصعبة هي مهمة هذا النوع من الأيباد، فإذا كنت ممن يعملون كمنتجين ومحررين لمقاطع الفيديو، واستخدام تطبيقات التصميم القوية كالفوتوشوب، وإذا كنت ممن يرغبون في أيباد ليستطيعوا اللعب عليه وبأداء عال ومناسب، فهذا هو النوع المناسب، وهذه هي فئتك المناسبة من فئات وأنواع الأيباد، ويدعم الجيل الثاني من قلم آبل، كما أنه يأتي بمساحات هائلة تصل إلى 2تيرا (2000 جيجا)! ويقدم آداء مبهر من الكاميرا بالإضافة إلى إعدادات وأدوات مبهرة قد أضيفت لتطبيق الكاميرا لتعزيز قدرته، بالإضافة للعديد من الملحقات المميزة التي أضيفت للأيباد، ويبدأ سعره من 799$.

مواصفات iPad Pro

المعالج Apple M1 الشاشة نسخة بحجم 11 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD بمعدل تحديث 120Hz بدقة 1668×2388 نسخة 12.9 بوصة من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمعدل تحديث 120Hz ودقة 2048×2732 الذاكرة الداخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB او 1TB او 2TB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 16GB الكاميرا الخلفية ثنائية الأساسية بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 الثانية Ultrawide بدقة 10MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 البطارية نسخة 11 بوصة بسعة 28.65Wh تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt نسخة 12.9 بوصة بسعة 40.88Wh تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

iPad Mini

إذا وددت أيباد ليكون متنقلًا معك في أي مكان بشكلٍ لا يزعجك، بشكل لا يرهق يديك عندما تقوم بحمله ولا يضطرك لأن تستخدم كلا يديك عند استخدامه، وأيضًا يقدم لك تجربة ممتاز في قراءة الكتاب الإلكترونية مهما كان نوعها، وبنفس الوقت لا تود أن تفوت تجربة الإستمتاع بالألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فـ iPad mini هو اختيارك المناسب من بين أنواع الأيباد ويبدأ سعره من 399$.

مواصفات iPad Mini

المعالج Apple A15 Bionic الشاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة 1488×2266 وحجم 8.3 بوصة الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 256GB ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الأمامية وحيدة Ultrawide بدقة 12MP وفتحة عدسة f/2.4 البطارية بسعة 19.3Wh

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