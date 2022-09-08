شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق قمر صناعى أوروبى للاتصالات والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل إطلاق صاروخ "آريان 5" الأوروبي بالقمر الصناعي Eutelsat للاتصالات والإنترنت السريع إلى 8 سبتمبر الجارى حسبما نقل موقع RT.

أفاد بذلك الثلاثاء 6 سبتمبر المكتب الصحفي لشركة Arianespace الفرنسية.

وجاء في بيان نشرته الشركة أنه تم تأجيل بعثة VA258 المخطط لإطلاقها في 6 سبتمبر من مركز جوانا الفضائي لظروف الطقس السيئ.

ويشار إلى أن القمر الصناعي في الأمان وحالته مستقرة. ويتوقع أن يتم إطلاقه في 8 سبتمبر الجاري.

يذكر أن القمر الصناعي Eutelsat KONNEKT VHTS مخصص لتوفير الانترنت بسرعة 500 جيجابيت في الثانية في أوروبا. وسيستخدم القمر الصناعي كذلك للاتصالات المختلفة، بما في ذلك الاتصالات الجوية والبحرية.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن شركة Arianespace تطلق القمر الصناعي الـ37 لشبكة Eutelsat.