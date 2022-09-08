شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن عن موعد اختبارها الجديد لصواريخ أنجارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تنوي تنفيذ عملية إطلاق جديدة لصواريخ أنجارا الخفيفة المطوّرة حسبما نقل موقع RT.

وحول الموضوع قال كبير المصممين في مكتب Salyut للتصاميم، سيرجي كوزنيتسوف: "الإطلاق القادم لصاروخ Angara-1.2 الخفيف من المخطط أن يتم هذا العام، ومن المفترض أن يتم إطلاق الصاروخ من قاعدة بليسيتسك الفضائية في أكتوبر القادم".

وفي يوليو الماضي كان المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين قد ذكر أن المؤسسة أرسلت إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية صاروخا من نوع Angara-1.2 ليتم تحضيره ليطلق إلى مدارات الأرض، كما أرسلت إلى تلك القاعدة أيضا صاروخا من نوع Angara-A5 سيتم إطلاقه لاحقا.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "أنجارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 متوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B فائقة الثقل، ويتم تصنيع كتل هذه الصواريخ في مركز "باليوت" في أومسك التابع لمؤسسة "روس كوسموس".

وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا، وعام 2014 أجرت عملية إطلاق لصاروخ خفيف شبه مداري من هذا النوع، وفي أبريل الفائت أطلقت صاروخ Angara خفيف إلى مدارات الأرض أيضا.