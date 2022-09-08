شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ آريان 5 يطلق أكبر قمر صناعى على الإطلاق من ميناء الفضاء الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ آريان 5 يحمل القمر الصناعي "Eutelsat Konnect VHTS" من ميناء الفضاء الأوروبي في "غيانا" الفرنسية مساء أمس، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أقل من 29 دقيقة، انطلقت المرحلة العليا من آريان 5 القمر الصناعي في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض كما هو مخطط، وفقاً لموقع space.

"Eutelsat Konnect VHTS" اختصار لـ "قمر صناعي عالي الإنتاجية" هي أكبر مركبة فضائية على الإطلاق تم بناؤها من قبل شركة صناعة الطيران الفرنسية الإيطالية "Thales Alenia Space"، وتم تصميم القمر الصناعي ليعمل لمدة 15 عامًا على الأقل في مدار حول الأرض.

يبلغ معدل القمر الصناعي 500 جيجابت في الثانية، لذلك سيوفر"Eutelsat Konnect VHTS" وصولاً عالي السرعة للإنترنت في جميع أنحاء أوروبا، ولا سيما في المناطق المعزولة ذات التغطية المنخفضة، ويقدم خدمة مماثلة لشبكات الألياف الضوئية من حيث الأداء والتكلفة، مما يساهم بشكل كبير في سد الفجوة الرقمية.

كان اطلاق أمس، بعدما تأجل يومًا بسبب سوء الأحوال الجوية، هو الثاني من عام 2022 لسباق Ariane 5 الذي يبلغ ارتفاعه 166 قدمًا والثالث في Arianespace للعام بشكل عام.

كانت المهمة واحدة من حفنة قليلة متبقية لـ Ariane 5 الموقرة، والتي ظهرت لأول مرة في منتصف التسعينيات ولديها أكثر من 100 مهمة، تقوم شركة Arianespace بتطوير خليفة الصاروخ ، Ariane 6، والذي من المتوقع أن يطير لأول مرة في العام المقبل.