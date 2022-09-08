إطلاق iPhone 14 الجديد وسماعات AirPods Pro 2 مع ساعة Apple Watch 8 الجديدة

iPhone 14 وAirPods Pro 2 وساعة Apple Watch 8 وApple Watch Ultra هذا كل ما تم اصداره في مؤتمر Apple الأخير، هذا المؤتمر لم يكن أكثر المؤتمرات قوة من Apple ودعني اقول ان الجديد في هذا المؤتمر قليل جدًا ليس ككل عام، لكن نجن لا نريد ان نتناقش في المؤتمر ما يهمنا هو الأجهزة، في هذا الخبر نأخذك سريعًا في جولة مع الأجهزة الجديدة، ما بين الأيفون الجديد او الساعة او السماعات، دعنا نغطي كل شيء في هذا الخبر بشكل سريع فتابع معنا.

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iPhone 14 – iPhone 14 Plus

هواتف الأيفون الجديدة تحمل نفس تصميم هواتف العام الماضي، يمكن القول بأن هذه الأجهزة هي iPhone 13 + 1 لأنه لا شيء جديد في هذه الهواتف، نفس المعالج مع تحسين وحدة المعالجة الرسومية فصارت بـ5 أنوية بدلًا من 4 مقارنة بالعام الماضي، هناك بعض التحسينات على مستشعرات الكاميرات وكاميرا أمامية جديدة داعمة للتركيز التلقائي، لكن لازال يحمل نفس التصميم ولا زال يحمل نفس الشاشة الـ60Hz وتقريبًا نفس البطارية، الفروقات ليست كبيرة وليست عملاقة اعني ان كنت تريد شراء ايفون 14 الجديد فيمكنك التفكير في ايفون 13 برو كخيار أفضل، خاصة ان كنت لن تستعمل ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية التي أعلنت عنها Apple.

iPhone 14 Pro – iPhone 14 Pro Max

التطور الحقيقي ظهر في هذه الأجهزة، أخيرًا ولأول مرة منذ أعوام طويلة تتخلص Apple من الـNotch وتستعمل تصميمًا مشابهًا للـPunchhole في تصميم تسميه بالـDynamic Island واحسنت Apple في استغلال هذه المنطقة من الهاتف عن طريق الـSoftware بشكل ممتاز لتندمج هذه المنطقة مع الشاشة في عرض الإشعارات المستمرة كتسجيل الصوت او الـTimer او حتى الـGPS، فيصير القطع الموجود في الشاشة جزئًا من السوفتوير نفسه، مع تقديم Apple A16 Bionic المعالج الجديد الذي لا يشكل فارقًا كبيرًا بينه وبين A15 Bionic بعض التحسينات على الأداء بشكل عام ليست بنسبة عملاقة لكنها تحسينات، التحسين الآخر صار في استعمال Apple لمستشعر بدقة 48MP في الكاميرا الأساسية أخيرًا مما يساعد على تقديم صور مليئة بالتفاصيل وسيتم استغلال هذه الميزة في الـProRes Video الذي تقدمه Apple وفي الـProRaw كذلك فهذا أمر رائع، آخر التحسينات كذلك هي ان الهاتف يتصل بالأقمار الصناعية في حالة انك في طوارئ ولا توجد تغطية شبكة في المنطقة التي انت بها.

ميزة الـDynamic AMOLED

سماعات AirPods Pro 2

لا جديد يذكر في هذه السماعة، اعني هي بنفس تصميم الجيل السابق لم تحمل أي اختلافات، تحسينات مختلفة فقط في الـANC مع تقديم بعض التحسينات في التجربة الصوتية بالإضافة الى تحسين في عمر البطارية الخاصة بالسماعات والعلبة، العلبة صار يمكن شحنها الآن لاسلكيًا باستعمال شاحن الـApple Watch فهذا امر ممتاز، آخر نقطة مميزى فيها وجديدة هي الـTouch Gestures فصار يمكنك التحكم في الصوت من خلال السماعات عن طريق لمس ذيل السماعة فهذا أمر جديد وجيد.

فيديو السماعة

ساعة Apple Watch 8

ساعة Apple الجديدة، بنفس تصميم العام الماضي لكن مع مميزات إضافية، ركزت Apple على ميزتين رئيسيتين الاولى هي بوجود مستشعر جديد لقياس حرارة الجسم مما يسمح بتتبع الحالة الصحية لدى السيدات بشكل أفضل وهي نقطة مهمة جدًا في الساعة، ثاني النقاط هي إضافة مستشعر جيروسكوب جديد مع خوارزميات متقدمة للتنبؤ بوقوع الحوادث،حوادث السيارات المختلفة كالإرتطام من الأمام او الخلف او من الجانب او حتى دحرجة السيارة، يعني هي ميزة جديدة لكن عندي سؤال، كيف سنقوم بتجربة هذه الميزة؟ نريد متطوعين بأفكار انتحارية من أجل تجربة هذه الميزة

فيديو الساعة

ساعة Apple Watch Ultra

Apple Watch 8 لكن بجسد أقوى بكثير وحجم أكبر جدًا مع مواد تصنيع أمتن، الساعة من التيتانيوم وتستعمل الـSapphire في الشاشة المسطحة بالكامل، ساعة مُصممة بشكل كبير للاعبي القوة، السباحة وركض الماراثون وغيرها من الألعاب التي تحتاج منك الى بوصلة ونظام GPS متطور، وأيضًا لرياضات مثل الـHiking وغيرها، وان كنت في مكان ما وتائه وتريد انشاء صوت انذار فسماعات الساعة تستطيع تغطية 180 متر بصوت السماعات الخاصة بها، الموضوع متطور بشكل كبير جدًا.

ساعة Apple Watch SE 2022

ساعة Apple Watch SE الجديدة تحمل تحسينات جديدة عن الإصدار القديم منها، الإصدار القديم مثلًا كان خليط بين الجيل الثالث والجيل السادس من ساعات Apple Watch لم يحمل كل التحديثات الجديدة في Series 6، لكن هذا العام الساعة تأتي بمزايا من Series 8 جديدة مثل اكتشاف الحوادث ولكن لا تحمل مستشعر حرارة الجسم فليست مناسبة لتتبع الصحة النسائية مثل Series 8، لكنها يمكن ان تقول خليط بين SE 2020 و Series 8 فهي جيدة.

أسعار منتجات Apple الجديدة

المنتج سعره iPhone 14 800 USD iPhone 14 Plus 900 USD iPhone 14 Pro 1000 USD iPhone 14 Pro Max 1100 USD Apple AirPods Pro 2 250 USD Apple Watch 8 400 USD Apple Watch Ultra 800 USD Apple Watch SE 2022 250 USD