شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار شركة جديدة لبناء بدلات فضاء القمر لمهمة Artemis 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أمس أنها اختارت شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن بولاية تكساس لبناء بدلات فضاء القمر لـ Artemis 3، وهي مهمة تهدف إلى هبوط رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2025 أو 2026، وفقاً لموقع space.

وستحقق Artemis 3 أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ رحلة أبولو الأخيرة في عام 1972، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وتعتزم وكالة ناسا الاستمرار في العودة مع برنامج "Artemis" الخاص بها، وإنشاء قاعدة استيطانية مأهولة على أقرب جيران للأرض.

قالت "لارا كيرني"، مديرة برنامج ناسا للنشاط خارج المركبة وحركة سطح الإنسان في بيان: "تفخر ناسا بشراكتها مع الصناعة التجارية في هذه المهمة التاريخية التي ستبدأ الولايات المتحدة ببناء وجود دائم على سطح القمر.

وأضافت كيرني: "ما نتعلمه عن Artemis 3 والمهمات المستقبلية على القمر، سيمهد الطريق لمهمات إلى المريخ، وتمكّننا البدلات الفضائية من اتخاذ الخطوة التالية".

أعلنت وكالة ناسا أنها اختارت شركة "أكسيوم" وفريق بقيادة "كولينز إيروسبيس" لتطوير وبناء بدلات فضاء للمهام المستقبلية إلى القمر ومحطة الفضاء الدولية في يونيو من هذا العام، وحصل الفريقان الخاصان على حق المنافسة بمبلغ إجمالي يصل إلى 3.5 مليار دولار حتى عام 2034.

باستخدام أكثر من 50 عامًا من الخبرة في بدلات الفضاء، حددت وكالة ناسا المتطلبات الفنية والمتطلبات المتعلقة بالسلامة للجيل القادم من بدلات الفضاء، وستكون شركة "أكسيوم سبيس" مسؤولة عن تصميم وتطوير وتأهيل واعتماد وإنتاج بدلاتها الفضائية ومعدات الدعم.

وأضافوا أن "خبراء ناسا سيحتفظون بسلطة تدريب رواد الفضاء وتخطيط المهام والموافقة على أنظمة الخدمة، ستكون شركة "أكسيوم سبيس" مطلوبة لاختبار البدلات في بيئة تشبه الفضاء قبل Artemis 3.

لم تطلق ناسا بعد أي مهام Artemis، وتستعد الوكالة لمحاولة الإطلاق التالية لـ Artemis 1، والتي سترسل كبسولة Orion التابعة للوكالة في رحلة غير مأهولة إلى مدار القمر والعودة.

حاولت ناسا إطلاق Artemis 1 في 29 أغسطس و 3 سبتمبر لكنها ألغت المحاولتين بسبب مشاكل فنية، لم تعلن الوكالة بعد عن الموعد المستهدف للمحاولة التالية.