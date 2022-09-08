شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبب جديد لخروج إيلون ماسك من صفقة شراء تويتر.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكوى المبلغين عن المخالفات من رئيس الأمن السابق في تويتر تعقد بالفعل المعركة القانونية للشركة مع إيلون ماسك، حيث التقى محامون يمثلون ماسك وتويتر في المحكمة يوم الثلاثاء لجلسة استماع ستحدد ما إذا كان يمكن إضافة ادعاءات بيتر "Mudge" Zatko إلى قضية إيلون ماسك القانونية للتخلص من التزامه البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر.

والجدير بالذكر أن جلسة الاستماع كانت من أولى المرات التي تناول فيها أي ممثل على تويتر شكوى زاتكو علنًا. في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ إعلان Zatko علنًا ، التزم موقع تويتر الصمت إلى حد كبير بشأن جوهر الادعاءات.

خلال جلسة الاستماع ، صور محامو تويتر زاتكو على أنه موظف ساخط، قائلين أنه "لم يكن مسؤولاً عن الرسائل غير المرغوب فيها في تويتر".

واتهموه بـ "تنظيم شكواه للمبلغين عن المخالفات ، لربطها باتفاق الاندماج". (قال محامو زاتكو سابقًا إنه لم يخرج للجمهور من أجل "إفادة المسك").

وتجدر الإشارة إلى أن محامي تويتر لم يتطرقوا إلى الادعاءات القائلة بأن ممارسات الشركة الأمنية المتساهلة ربما أضرت بالأمن القومي أو أن الرئيس التنفيذي باراج أجراوال طلب من زاتكو أن يكذب مجلس إدارة الشركة.

أشار محامو تويتر إلى أن ماسك كان يبحث عن أسباب لإلغاء الصفقة قبل أن تكون شكوى زاتكو علنية. في وقت من الأوقات ، اقتبس محامي تويتر من رسالة نصية أرسلها ماسك في الثالث من مايو إلى مصرفيه في Morgan Stanley:

قرأ محامي تويتر نقلاً عن ماسك: "دعونا نتباطأ بضعة أيام فقط ... لن يكون من المنطقي شراء تويتر إذا كنا نتجه إلى الحرب العالمية الثالثة". "هذا هو السبب في أن السيد ماسك لم يرغب في شراء تويتر ، هذه الأشياء عن الروبوتات ، و mDAU [المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم] و Zatko كلها ذريعة."

على الجانب الآخر وصف محامو ماسك أوراق اعتماد زاتكو على أنها مسؤول تنفيذي "حائز على أوسمة" كان قد عُرض عليه في السابق منصب مسؤول حكومي أمريكي.

قالوا إن ماسك "لا علاقة له" بشكوى زاتكو المبلغين عن المخالفات وأن تويتر أخفى عن قصد معلومات ضارة.

ومع ذلك ليس واضحًا ما إذا كان سيكفي للتأثير على القاضي في القضية وفقا لما نقله موقع Engadget.

في إحدى المبادلات أشار القاضي بوضوح إلى قرار ماسك بالتنازل عن العناية الواجبة قبل الموافقة على الاستحواذ.

وقال محامي ماسك ، مشيرًا إلى شكوى زاتكو المبلغين عن المخالفات: "لماذا لم نكتشف هذا بجدية". "لقد أخفوا ذلك ، لهذا السبب." أجاب القاضي: "لن نعرف أبدًا ، أليس كذلك". "لأن الاجتهاد لم يحدث".

قام محامو ماسك ، الذين يضغطون من أجل تأجيل محاكمة أكتوبر ، بإغلاق جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات بالقول "لسنا نحن من نتسبب في هذه الفوضى أو هذا التأخير".

قال ، في إشارة واضحة - وغير مقنعة - إلى تغريدة بتاريخ 16 مايو من ماسك موجهة إلى رئيس تويتر أجراوال: "لا أحد في تويتر لديه كل الجهود في الاجتماعات اليوم بشأن الرموز التعبيرية التي ظهرت قبل شهرين". "السبب في أنهم يعقدون اجتماعات عملية اليوم في تويتر هو أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين المرموقين قال إن الشركة كانت ترتكب عمليات خاطئة.