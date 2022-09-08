شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرصة مثيرة لرؤية الكويكب "جونو3" يلمع فى السماء ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرصة مثيرة لرؤية كويكب فضي عملاق يلمع في السماء اليوم، عندما يتحرك الكويكب "جونو3" عكس الشمس، سيكون في منتصف الليل، هو أفضل وقت لرؤية الكويكب، وهو أحد سكان حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، سيظهر الكويكب الذي أخذ اسمه من إلهة رومانية، في كوكبة الدلو المتبقية فوق الأفق لغالبية الليل، وفقاً لموقع space.

وسيكون "جونو3" مرئيًا فوق نيويورك من الساعة 9:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما ترتفع إلى 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي حتى الساعة 4:35 صباحًا بالتوقيت في 8 سبتمبر، وعند هذه النقطة ستغرق باتجاه الأفق في الجنوب الغربي.

كما سيكون من أقرب نقطة له إلى الأرض، ويمر بحوالي 120 مليون ميل من كوكبنا ، مما يعني أن الكويكب سيكون في أفضل حالاته بالنسبة لعلماء الفلك حيث سيصل حجمه إلى حوالي 7.8 .

على الرغم من ذلك، لا يزال "جونو3" غير مرئي بالعين المجردة، مما يتطلب تلسكوبًا أو منظارًا لرصده.

كان جونو ثالث كويكب يُكتشف عندما رُصد لأول مرة من قبل عالم الفلك الألماني كارل هاردينغ في سبتمبر 1804، وهو أحد أكبر الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي ويبلغ قطره حوالي 145 ميلاً، أي حوالي خمسة عشر من قطر القمر.

يتميز "جونو3" بشكل غير منتظم وانعكاس سطح مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة لكويكب صخري، مما يمنحه بريقًا فضيًا مميزًا، ولكن تتعرض سطح الكويكب للندوب بسبب الحفر التي خلفتها الاصطدامات مع صخور فضائية أخرى أصغر.

غالبًا ما تكسر هذه التأثيرات شظايا قبالة "جونو3"، ويُعتقد أن الكويكب مسؤول عن العديد من النيازك التي تمطر على الأرض وفقًا لوكالة ناسا، هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن السيليكات التي تتكون منها "جونو" قوية بما يكفي للبقاء على قيد الحياة في رحلة عبر الغلاف الجوي لكوكبنا.

يدور جونو حول الشمس في دائرة بيضاوية للغاية "مسطحة" تكمل مدارًا كاملاً مرة واحدة كل 4.4 سنة أرضية تقريبًا، ويسافر الكويكب بسرعة متوسطة تبلغ حوالي 40 ألف ميل في الساعة؛ هذا ما يقرب من 20 ضعف سرعة رصاصة أطلقتها بندقية أو 30 مرة أسرع من طائرة "Lockheed Martin F-16"