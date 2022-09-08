شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل لاقتصاد الوقود تصل لـ40 دولة أوروبية خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بإضافة اتجاهات قيادة جديدة وصديقة للبيئة إلى الخرائط في الولايات المتحدة فى شهر أكتوبر الماضي، تمكن المستخدم من اتخاذ طريق قيادة يأخذ في الاعتبار أشياء مثل الازدحام والميل لإيجاد الاتجاهات الأفضل بالنسبة له لاقتصاد الوقود.

وقالت جوجل إن الميزة ستكون متاحة في "ما يقرب من 40 دولة أوروبية، على الرغم من أننا لم نحصل على قائمة بكل الأماكن التي ستكون متاحة فيها. سبق أن أضافت جوجل الميزة إلى الخرائط في كندا وألمانيا.

تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة، غالبًا ما لا تكون هذه الطرق هي الأسرع، لذا سيتعين عليك الاختيار بين ما إذا كانت السرعة هي أولويتك القصوى حسبما نقل موقع Engadget.

سيُظهر لك كلا المسارين وسيعود افتراضيًا إلى الخيار الأكثر صداقة للبيئة عندما يكون الفارق الزمني صغيرًا، ولكن إذا كنت تريد دائمًا تعيين المسار الأسرع افتراضيًا ، فيمكنك القيام بذلك في إعدادات خرائط جوجل.

بغض النظر عما إذا كنت تستخدم هذه الميزة في الولايات المتحدة أو كندا أو أوروبا، تقوم جوجل أيضًا بتضمين إعداد تفضيل جديد يتيح لك إخبار التطبيق بوقت السيارة التي تقودها.

ستتمكن من تحديد ما إذا كانت سيارتك تعمل بالغاز (أو الديزل) ، أم أنها مركبة هجينة أم كهربائية بالكامل.

سيؤثر ذلك على الاتجاهات المحددة على الرغم من أننا لا نستطيع تحديد مدى اختلافها.

تقول الشركة إن هذه الميزة الجديدة سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.