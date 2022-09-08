شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتراجع عن ميزات التسوق به لزيادة عائدات الإعلانات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع انستجرام عن العديد من ميزات التسوق الخاصة به في خطوة لزيادة عائدات الإعلانات المباشرة، ستختفي صفحة التسوق الحالية لمنصة مشاركة الصور والفيديو"انستجرام" المملوكة لشركة "ميتا"، في النهاية ستركز الشركة على جهودها في التجارة الإلكترونية لأولئك الذين يقودون الإعلانات بشكل مباشر، وفقاً لموقع gadgets360.

ويخطط انستجرام للتركيز على إصدار أقل تخصيصًا من صفحة التسوق، والتي تسمى داخليًا "Tab Lite"، يُظهر التطوير الجديد كيف تبتعد الشركة عن بعض المشاريع طويلة الأجل لأنها تحول انتباهها إلى أعمال الفيديو القصيرة.

وفقًا لتقرير صادر عن "The Information"، يتطلع انستجرام إلى تقليص ميزات التسوق الخاصة به لأنه يحول تركيز جهود التجارة الإلكترونية إلى أولئك الذين يقودون الإعلانات بشكل مباشر، وبحسب ما ورد تم إخبار الموظفين بشأن هذه الخطوة أمس.

وستختفي صفحة التسوق الحالية على انستجرام في النهاية من التطبيق، لتنتقل الشركة إلى إصدار أبسط وأقل تخصيصًا من صفحة التسوق، يسمى داخليًا "Tab Lite".

وأضاف التقرير أنه بدءًا من اليوم، يمكن للشركة المملوكة لشركة "ميتا" إطلاق اختبار عام لتطبيقها من شأنه تعريف المستخدمين بإصدار "Tab Lite" من صفحة التسوق الخاصة بها.

فرض غرامة قدرها 405 مليون يورو على انستجرام بسبب إساءة التعامل مع البيانات الشخصية للمراهقين في الأيام الماضية.