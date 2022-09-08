شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين سلسلة هواتف أيفون 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل أخيرًا عن تشكيلة iPhone 14 ، ومن بين الميزات البارزة تصميم جديد لموديلات "Pro" وجهاز iPhone 14 Plus الجديد كليًا مقاس 6.7 بوصات من غير Pro، لقد اختفى منذ فترة طويلة الإصدار المصغر العام الماضي، والذي يترك لنا خيارين فقط للحجم - 6.1 و 6.7.

وتتشابه أجهزة iPhone الأربعة مع اختلافها بطبيعة الحال، فإن أحد أكبر الأسئلة التي يتعين على المستخدمين الإجابة عنها قبل الخروج وشراء واحد هو الحجم الذي يناسبهم بشكل أفضل، وفيما يلي بعض المقارنات المفيدة التي توضح كيفية قياس أجهزة iPhone الجديدة، لكن احذر مع أجهزة iPhone ليس بالضرورة أن يكون الحجم الأكبر هو الأفضل دائمًا.





أول تشابه يجب رسمه هو بين طرز iPhone 14 المختلفة كما ذكرنا سابقًا، تأتي تشكيلة iPhone 14 الآن بحجمين فقط: 6.1 بوصة و 6.7 بوصة.

الأبعاد:

iPhone 14 : أبعاده 146.7 × 71.5 × 7.8 mm

iPhone 14 Plus : أبعاد 160.8 × 78.1 × 7.8 mm

iPhone 14 Pro: أبعاده 147.46 × 71.45 × 7.85 mm

iPhone 14 Pro Ma×: أبعاده 160.7 × 77.58 × 7.85 mm