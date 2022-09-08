شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحذر مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بشأن المحتوى المنشورعلى منصاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير دولة الهند للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات "راجيف شاندراسيخار" اليوم إن وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي لديهم التزامات ومسؤوليات جسيمة بموجب القوانين الهندية، وقد يكون للمخالفين عواقب كبيرة، وفقاً لموقع gadgets360.

وأدلى بهذه التصريحات في سياق الانتهاكات اللاذعة عبر الإنترنت التي واجهها لاعب الكريكيت الهندي "أرشديب سينغ" في أعقاب خسارة الهند بخمس ويكيت أمام باكستان في كأس آسيا 2022.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "ANI"، قال وزير الشؤون الاجتماعية الهندي إن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يفيوا بمسؤولياتهم، أثناء رد فعله على استهداف لاعب الكريكيت الهندي "أرشديب سينغ" عبر الإنترنت، قال إن المستخدمين ملزمون بالعناية الواجبة تجاه المحتوى المنشور على منصاتهم.

وبحسب ما ورد قال لـ ANI: "لا نريد بالضرورة التهديد، ولا نريد أن يشعر أي شخص بعدم الارتياح أثناء العمل في الهند، لكننا نريد بالتأكيد تذكيرهم بأن عليهم التزامًا ومسؤولية جدية بموجب القوانين الهندية".

يتعرض لاعب كرة القدم الهندي الشاب "أرشديب" سينغ لانتقادات شديدة في الوقت الحالي لإسقاطه فرصة حاسمة في مباراة الكريكيت في كأس السوبر آسيا ضد باكستان في كأس آسيا 2022،وهي رياضة جماعية يشارك فيها فريقان مكون كل منهما من أحد عشر لاعبًا.

انتقد الوزير يوم الاثنين هذه الخطوة وغرد أن مثل هذا النشاط عبر الإنترنت ينتهك توقعات الحكومة بإنترنت آمن وموثوق.