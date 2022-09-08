شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسام أمريكى يستعين بالذكاء الاصطناعى للفوز فى مسابقة فنون جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز "جايسون ألين"، مصمم ألعاب، على الجائزة الأولى في مسابقة الفنون الجميلة في كولورادو ستيت فير بالولايات المتحدة، وأثار عمله الفني الفائز بعنوان "Théâtre D'opéra Spatial" الجدل حيث اعترض الكثيرون على استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن، وفقاً لصحيفة "chieftain".

دافع جيسون ألين، الفائز بالجائزة وقدرها 300 دولار، عن فنه الذي فاز في فئة الفنون الرقمية و التصوير الفوتوغرافي الذي تم التلاعب به باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال مصمم الألعاب البالغ من العمر 39 عامًا لصحيفة نيويورك تايمز: "لن أعتذر عن ذلك.. فزت، ولم أخالف أي قواعد".

تم إنشاء القطعة باستخدام برنامج عبر الإنترنت يسمى "Midjourney"، وهي أداة تحول النص إلى رسومات، حيث يقوم المستخدم بكتابة سلسلة من الكلمات في رسالة إلى "Midjourney" برنامج الذكاء الاصطناعي، فتتحول إلي رسومات واقعية.

قال "ألين" لصحيفة "The Gazette" في كولورادو سبرينغز، إنه كان متشككًا في وقت سابق بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن، وأضاف: "لكن مع بدء المزيد والمزيد منها في عبور طريقي على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت في الانتباه، وتأثرت حقًا بالجودة ومستوى التفاصيل".

وأضاف: "الآن بعد أن عرفت أن أشخاصًا آخرين يقدرون ذلك بالطريقة التي أفعلها، أنا متحمس لإكمال المشروع بطريقة أكبر بكثير".

يثير العمل الفني الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي جدلاً، حيث يمكن لبرنامج "Midjourney" إنشاء عمل فني رقمي في دقائق، وعادة ما يستغرق إنتاجه ساعات أو حتى أيام، لذلك اعترض النقاد على استخدامه مشيرين إلى أن تحويل الموجهات إلى فن يشبه "الرسم بالأرقام"، مما يعني أنه يخلو من المهارة أو الفن الحقيقي، وفقًا لـ Indian Express.

انتقد مستخدمو الإنترنت "آلين"، قائلين إنه يبتعد عن العمل الشاق للفن من صنع الإنسان، قال أحد المستخدمين علي تويتر" أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون فن الذكاء الاصطناعي مفيدًا، لكن هل تدعي أنك فنان من خلال إنشاء هذا الفن".

قال مستخدم آخر: "الفن الذي ابتكره الذكاء الاصطناعي ليس هو نفسه الفن الذي ابتكره الإنسان، أعتقد أنه على الأقل يجب أن يكون في فئة منفصلة وألا يتداخل مع الفن العادي بأي شكل من الأشكال".

قواعد في "Colorado State Fair" تسمح بأي ممارسة فنية تستخدم التكنولوجيا الرقمية كجزء من عملية الإبداع أو العرض."

والجدير بالذكر أن حكام المسابقة زعموا أنهم لم يكونوا على دراية بأن"Midjourney" كان برنامجًا للذكاء الاصطناعي، وأضافوا أنهم كانوا سيختارون عمل "آلين" الفني حتى لو كانوا يعرفون، حيث كانوا يبحثون عن "كيف يروي الفن قصة، وكيف يستحضر الروح".