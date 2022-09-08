شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 14 و 14 Plus .. تعرف على أبرز مواصفات أحدث هاتفين من أبل "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن جهازى iPhone 14 و14 Plus ، مع الحفاظ على الكثير من تصميم iPhone 13 ، بما فى ذلك الشق الخاص بكاميرا الصور الشخصية للهاتف ومستشعرات Face ID، وهذا يتماشى مع الشائعات التى أشارت إلى أن 14 طراز من طراز Pro فقط ستفقد الدرجة، وفى كلتا الحالتين يبدو الطراز 14 كثيرًا مثل 13 للوهلة الأولى، بنفس الشاشة المسطحة والقضبان.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز مميزات الهاتفين كما يلى:

- الطرازان يستخدمان معالج A15 Bionic

• الكاميرا الرئيسية: واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.5.

- الكاميرا تحسن 49% فى جودة الصور فى الإضاءة المنخفضة والوضع الليلى أسرع مرتين الآن.

• كاميرا TrueDepth الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

- تطبق معالجة الصور Deep Fusion.

- تقنية المحرك الضوئى تحسن أداء الإضاءة المنخفضة وتجسيد اللون.