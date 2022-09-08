شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقوى تلسكوب فضائي يلتقط صورة صاخبة للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق في إرسال صور مبهرة للكون من مداره على بعد مليون ميل من الأرض، حيث يُظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي سديم الرتيلاء، الذي وصفته وكالة ناسا بأنه "منطقة صاخبة من ولادة النجوم تقع على بعد 170.000 سنة ضوئية في سحابة ماجلان الكبيرة ، وهي مجرة ​​صغيرة تابعة لمجرة درب التبانة".

قالت ناسا إن سديم الرتيلاء حصل على اسمه بسبب الخيوط المتربة التي تظهر في الصور السابقة التي تم التقاطها بواسطة تلسكوبات أخرى ، وهو المفضل لدى علماء الفلك المهتمين بشكل خاص بتكوين النجوم.

ويرجع ذلك إلى أن التركيب الكيميائي للسديم وتطوره يشبهان مناطق تشكل النجوم الهائلة التي لوحظت في الكون ما يسمى بـ "الظهيرة الكونية" ، وهو الوقت الذي كان فيه الكون يبلغ من العمر بضعة مليارات من السنين وكان تكوين النجوم في أوجها حسبما نقل موقع Digitartlends.

يُعرف أيضًا باسم 30 Doradus ، تجويف السديم ، والذي يمكنك رؤيته في وسط الصورة ، تم تجويفه بواسطة الإشعاع المكثف من مجموعة من النجوم الشابة الضخمة التي تظهر في الصورة كنقاط زرقاء من الضوء.

تقول ناسا: "فقط المناطق المحيطة الأكثر كثافة بالسديم تقاوم التآكل بفعل الرياح النجمية القوية لهذه النجوم ، وتشكل أعمدة يبدو أنها تشير إلى الخلف نحو العنقود".

لا يزال هناك الكثير لعلماء الفلك لتعلمه حول كيفية تشكل النجوم ، ولكن كاميرات ويب المتطورة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ترسل أنواعًا جديدة من الصور التي تكشف عن الأحداث خلف السحب الكثيفة للمشاتل النجمية.

قالت ناسا: "بدأ ويب بالفعل في الكشف عن كون لم يسبق له مثيل من قبل ، وبدأ فقط في إعادة كتابة قصة الخلق النجمي".

تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في نهاية عام 2021 وهو مهمة مشتركة بين ناسا ونظرائها الأوروبيين والكنديين.

منذ وصوله إلى موقعه المداري في الفضاء السحيق في وقت سابق من الصيف ، كان يبث صورًا مذهلة لعلماء الفلك لفحصها وهم يسعون إلى معرفة المزيد عن أصول الكون أثناء البحث أيضًا عن كواكب مثل كوكبنا والتي يمكن أن تدعم الحياة.