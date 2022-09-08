شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطارية أكبر وضوضاء أقل .. مميزات سماعة أبل AirPods Pro الجديدة (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل اليوم الجيل الثاني من AirPods Pro مع شريحة H2 مطورة توفر ما يصل إلى ضعف إلغاء الضوضاء النشطة وأكثر من ذلك، وتقول أبل إن AirPods Pro الجديدة توفر عمرًا أطول للبطارية

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض ابرز مزايا السماعىة الجديدة من أبل

تتميز بشريحة H2 متطورة

مضاعفة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

توفر عمرا أطول للبطارية بـ6 ساعات لكل شحنة

علبة الشحن توفر 30 ساعة مقارنة بـ24 للنسخة السابقة

تتميز بدعم Find My مع مُكبر صوت مدمج

متاحة بسعر 249 دولارا أمريكيا