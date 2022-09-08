علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بطارية أكبر وضوضاء أقل .. مميزات سماعة أبل AirPods Pro الجديدة (انفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطارية أكبر وضوضاء أقل .. مميزات سماعة أبل AirPods Pro الجديدة (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل اليوم الجيل الثاني من AirPods Pro مع شريحة H2 مطورة توفر ما يصل إلى ضعف إلغاء الضوضاء النشطة وأكثر من ذلك، وتقول أبل إن AirPods Pro الجديدة توفر عمرًا أطول للبطارية

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض ابرز مزايا السماعىة الجديدة من أبل

تتميز بشريحة H2 متطورة

 

مضاعفة ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

 

توفر عمرا أطول للبطارية بـ6 ساعات لكل شحنة

 

علبة الشحن توفر 30 ساعة مقارنة بـ24 للنسخة السابقة

 

تتميز بدعم Find My مع مُكبر صوت مدمج

 

متاحة بسعر 249 دولارا أمريكيا

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا