شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 14 .. ماذا يوجد فى علبة الموبايل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل للتو عن iPhone 14، الذي طال انتظاره ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء واحد ، فربما تتساءل عما يأتي في علبة الموبايل مع ايفون الجديد كليًا، هل يأتي مع شاحن؟ أو هل قررت أبل إزالة كابل الشحن من تجربة unboxing أيضًا؟ وفيما يلى نعرض لك بالضبط ما سيأتي مع iPhone 14 أو iPhone 14 Plus أو iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max.

ماذا يوجد في صندوق iPhone 14؟

- ايفون

- كابل USB من النوع C إلى Lightning

- أوراق الهاتف والضمان ودليل التشغيل.

- دبوس إخراج شريحة SIM

- ملصق أبل

ما الذي لا يوجد في صندوق iPhone 14؟

- محول الطاقة

- سماعات الرأس

- محول مقبس سماعة الرأس

- جراب

كما ترى ، فإن جهاز iPhone 14 الجديد الخاص بك سيأتي إلى حد كبير بنفس الأشياء التي فعلها iPhone 13، وبالطبع ، تواصل Apple الاتجاه الذي بدأته ولن تشحن شاحنًا مع iPhone 14 ، لذلك إذا لم يكن لديك شاحن ، فستحتاج إلى شراء لبنة شحن منفصلة، ومع ذلك ، لا يزال يشتمل على كابل شحن، وبعض الملصقات التي تحمل شعار Apple ، والتي ، إذا كنت من أشد المعجبين بالشركة ، يمكنك وضعه على سيارتك أو جهاز الكمبيوتر المحمول.